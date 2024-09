Moderní vlaky přitáhly víc lidí. Dráhy vydělaly téměř 700 milionů

„Dnes a denně se tak potvrzuje, že modernizace našeho vozidlového parku i služeb přivádí do vlaků stále více zákazníků, kteří nás volí jako dopravce na jak na vnitrostátních tak na mezinárodních linkách,“ řekl k výsledkům generální ředitel Michal Krapinec. Právě segment mezinárodní dopravy loni rostl z pohledu tržeb o 23 procent.

Celkově modré vlaky státem vlastněného dopravce přepravily 81,6 milionu lidí, což je ve srovnání s prvním pololetím roku 2023 o dva a půl milionu prodaných jízdenek více.

Celkem dopravce z prodeje jízdenek a plateb od objednatelů (kraje a ministerstvo dopravy) vyinkasoval 16 miliard korun, o 1,6 miliardy meziročně více. Celá skupina, kam kromě nákladního Carga patří ještě například Výzkumný ústav železniční, opravny kolejových vozidel nebo společnost ČD Telematika, na tržbách získala přes 25 miliard korun.

Kromě počtu cestujících rostla i průměrná vzdálenost, kterou lidé vlaky cestovali. Šlo přitom o citelný nárůst o 2,4 kilometru na 48 kilometrů na jednu cestu.

Od ledna do konce června společnost do provozu nasadila celkem 22 elektrických souprav RegioPanter a 15 motoráků označovaných jako RegiFox a obdobným tempem pokračovala i obměna flotily lokomotiv. Největší novinkou v dálkové dopravě jsou dlouho očekávané jednotky ComfortJet, které konstrukčně vychází z vlaků RailJet provozovaných na trase z Prahy do Brna a dále do Rakouska.

Čím dál méně uhlí

Zatímco v osobní dopravě železničářům práce narůstá, v nákladní dopravě se už začíná negativně projevovat odklon od energetiky a výroby závislé na dodávkách uhlí, které dlouhodobě tvořilo nejvýznamnější komoditu přepravovanou po kolejích. „Je zřejmé, že změna struktury přepravovaného zboží je trvalého charakteru a vede k poklesu přepravovaného zboží v České republice,“ uvedl ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth. Konkrétně u Carga se to projevilo poklesem přeprav na 28,1 milionu tun zboží z 30,9 v loňském prvním pololetí.