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Výměna ve fungující firmě. Proč musel skončit šéf drah Krapinec

Tomáš Cafourek
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Šéf Českých drah Michal Krapinec. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Rekordní investice do obnovy vozidlového parku, zvyšování dochvilnosti vlaků, ale i střídavé úspěchy i neúspěchy Českých drah v tendrech na další provoz vlaků proti soukromé i zahraniční konkurenci. Tak by se dalo zjednodušeně popsat období, kdy v čele Českých drah stál někdejší šéf jedné z jejich dceřiných společností – ČD Telematiky Michal Krapinec.

Diskuse o možném odvolání šéfa státem vlastněného dopravce vyvolala začátkem měsíce informace, že se rozhodl po ročním prověřování dobrovolně vzdát bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné.

Dopravce se potýká i s drastickým propadem výkonnosti tradičních forem nákladní přepravy na evropských kolejích.

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Výměna ve fungující firmě. Proč musel skončit šéf drah Krapinec

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