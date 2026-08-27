Rekordní investice do obnovy vozidlového parku, zvyšování dochvilnosti vlaků, ale i střídavé úspěchy i neúspěchy Českých drah v tendrech na další provoz vlaků proti soukromé i zahraniční konkurenci. Tak by se dalo zjednodušeně popsat období, kdy v čele Českých drah stál někdejší šéf jedné z jejich dceřiných společností – ČD Telematiky Michal Krapinec.
Diskuse o možném odvolání šéfa státem vlastněného dopravce vyvolala začátkem měsíce informace, že se rozhodl po ročním prověřování dobrovolně vzdát bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné.
Dopravce se potýká i s drastickým propadem výkonnosti tradičních forem nákladní přepravy na evropských kolejích.