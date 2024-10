České dráhy dostaly osmisetmilionovou pokutu kvůli ojetým vagonům

„České dráhy s vydaným rozhodnutím zásadně nesouhlasí a odmítají, že by docházelo k tvrzeným zásahům do obchodů s použitými železničními vozy dopravce ÖBB,“ uvedla společnost. Poukázala na to, že vagony rakouských drah byly prodávány i jiným dopravcům.

Podle komise se v roce 2015 pokoušely České dráhy přimět rakouského dopravce, aby vyřazené vagony během rozsáhlé obměny vozidlového parku neprodával společnosti RegioJet Radima Jančury, který je významným konkurentem obou státních společností. Podle uniklých mailů z konverzace obou firem se jejich vrcholní manažeři bavili o tom, komu rakouský dopravce vozy prodá bez ohledu na cenu, kterou jednotliví uchazeči za ně nabízeli.

Majitel RegioJetu Jančura už dříve avizoval, že po rozhodnutí komise se přihlásí o náhradu škody, která mu vznikla tím, že nemohl vozy koupit a používat.

Do skončení řízení u soudních orgánů EU nechtějí České dráhy spor dále komentovat. Zdroje blízké projednávání celého sporu považují verdikt po téměř osmi letech šetření a odkladů za snahu končící Evropská komise demonstrovat těsně před koncem funkčního období důslednost ve vymáhání evropského práva a podmínek férové soutěže.

Poukazují i na zkušenosti z minulosti, kdy například dřívější šetření údajně podnákladových cen Českých drah na lince Praha–Ostrava skončilo bez zjištění jakéhokoliv pochybení. Proto by se po projednání dalšími EU orgány mohl verdikt ještě změnit.