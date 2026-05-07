Přestože banány skončily v provozu už loni v březnu, vedení státem vlastněného dopravce stále ještě nechtělo poslat tyto hnací vozidla vyrobená v sedmdesátých letech minulého století definitivně do starého železa. Zvažovala se jejich modernizace, tedy doplnění stejnosměrných lokomotiv o možnost jízdy pod střídavou trakcí a osazení evropským zabezpečovačem ETCS. To ale nyní definitivně padlo.
„Po předběžných tržních konzultacích s potenciálními dodavateli modernizace a po vyhodnocení všech provozních a ekonomických aspektů padlo minulý týden definitivní rozhodnutí provoz řady 150.2 a 151 ukončit a lokomotivy nabídnout k prodeji,“ uvedly v tiskové zprávě České dráhy. Pokud ale o ně nebude zájem, skončí pravděpodobně v kovošrotu.
Podobnou cestu už nastoupila velká část motorových vozidel řady 854, které byly v letech 1969–1972 nasazované na mezistátní linku Berlín–Praha–Vídeň, kvůli čemu si vysloužily kromě zmiňované hydry nebo katru i přezdívku vindobona.
Poslední cestu těchto souprav představoval ranní spoj na trase Kladno–Rakovník ve čtvrtek 7. května. Pak už i zde provoz hyder nahradily rovněž postupně výběhové soupravy 814.
Motorové vozy řady 854 vznikly v devadesátých letech modernizací starších řad 852 a 853 vyrobených ve vagónce ve Studénce. S cestujícími se ale neloučí zatím úplně. Stále se s nimi počítá jako se zálohou pro vykrytí mimořádných situací nebo jako posilových vozů.
„Aktuálně se tak děje na jihu Moravy, kde pětice vozů obsluhuje spoje na trati Brno–Veselí nad Moravou. V rámci Středočeského kraje se předpokládá nasazení vozů 854 také na zahájení sezonního provozu do Bochova, kde se v první den očekává zvýšená frekvence cestujících,“ uvedly České dráhy.