O historické vlaky drah se bude starat král modelové železnice Horn

Tomáš Cafourek
  13:16
Šéfem fondu, do kterého České dráhy vyčlení sbírku parních lokomotiv, další historická vozidla a pronajmou mu muzeum v Lužné u Rakovníka, bude tvůrce železničních kolejišť Matěj Horn z Království železnic. Komise jej doporučila jako nejlepšího kandidáta na předsedu správní rady fondu z patnácti uchazečů.
Ředitel Království železnic Matěj Horn v kabině simulátoru pražského metra

Ředitel Království železnic Matěj Horn v kabině simulátoru pražského metra | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Železniční most
ilustrační snímky z Království železnic
Mimoúrovňová křižovatka
Ředitel Království železnic Matěj Horn otevírá simulátor vozu pražského metra
26 fotografií

„Mým cílem je, aby historické lokomotivy a vozy nebyly pouhými muzejními exponáty, ale staly se živou připomínkou umu našich předků a přitahovaly železnici další generace,“ uvedl nově zvolený předseda. Ten bude v nejbližší době mít na starosti právní kroky vedoucí k založení fondu, vybudování jeho organizační struktury a zajištění jeho finanční stability.

Právě náklady spojené s údržbou a opravami historických vozidel vedly České dráhy k rozhodnutí, že tato vozidla nesloužící ke každodenní přepravě cestujících vyčlení mimo struktury Českých drah. Dlouhodobě vedení společnosti uvádí, že náklady na údržbu tohoto historického inventáře firmu vyjdou na desítky milionů korun ročně, které dráhy nejsou schopné kvůli prohlubující se konkurenci na českých kolejích pokrýt ze zisků z vlastní výdělečné činnosti a neztrácet přitom konkurenceschopnost vůči soukromníkům.

Dráhy se zbavují historických strojů. Vytvoří pro ně fond

„Vize Matěje Horna o budoucím fungování železniční nostalgie nás přesvědčila, že je správným kandidátem na vedení fondu. Věřím, že se mu podaří vybudovat respektovanou instituci, která bude ekonomicky soběstačná a pomůže další popularizaci železnice u nás,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Úkolem nového šéfa fondu, který si stanovil ve své strategii, bude modernizovat marketingovou komunikaci železniční nostalgie a zároveň zavést nové prodejní a fundraisingové kanály pro posílení jejího finančního zajištění.

19. prosince 2021

Muzea vonící párou

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Most nad dálnicí D6 u odbočky na Loket čeká celková rekonstrukce.

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

O historické vlaky drah se bude starat král modelové železnice Horn

Ředitel Království železnic Matěj Horn v kabině simulátoru pražského metra

Šéfem fondu, do kterého České dráhy vyčlení sbírku parních lokomotiv, další historická vozidla a pronajmou mu muzeum v Lužné u Rakovníka, bude tvůrce železničních kolejišť Matěj Horn z Království...

11. listopadu 2025  13:16

Dva metry čtvereční, 14 tisíc eur. Paříž pobouřil inzerát na „nemovitost s potenciálem“

Inzerát nabízel k prodeji 2 metry čtvereční obytného prostoru v Paříži za 14...

Výjimečná nemovitost, kterou lze přeměnit na intimní útočiště. Těmito slovy ještě před několika dny nabízela k prodeji sklad bez vybavení v Paříži jedna realitní kancelář. Cena: 14 000 eur. Tento...

11. listopadu 2025

Ceny elektřiny budou příští rok dál klesat, kvůli nim bude nižší i zisk ČEZ

Centrála společnosti ČEZ

Ceny elektřiny na energetickém trhu budou v příštím roce dál klesat. „Dolů je tlačí především klesající ceny plynu a rovněž nižší ceny emisních povolenek,“ uvedl člen představenstva a finanční...

11. listopadu 2025  12:10

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

11. listopadu 2025  10:14

Investovat do synteticky vyrobených diamantů je nesmysl, míní expert Kondratěnko

Diamantový podcast: Laboratoř vs. příroda. Velká diamantová revoluce

Investice do diamantů se nedá srovnat s koupí zlata nebo jiných komodit, kde pouze sledujete cenovou křivku. Podle experta Vladimíra Kondratěnka z kanceláře Arete Diamond je investice do diamantů...

11. listopadu 2025

Daň za desítky let otálení. Praha chvátá s odkládanými projekty, brzdí ji komplikace

Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a...

Kilometrové kolony aut, přeplněné vlaky i soupravy metra. Praha i stát se rychle snaží dokončit některé strategické dopravní stavby, které jsou v plánu už od minulého století a ulevily by metropoli....

11. listopadu 2025

Ptačí chřipka na Třebíčsku. Prozradila ji zelená játra, utratí 20 tisíc kachen

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

Chov Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku má problém. Těsně před svátkem svatého Martina se v něm prokázalo ohnisko ptačí chřipky. Oznámil to ministr zemědělství v demisi Marek Výborný. Po započítání...

11. listopadu 2025  7:43,  aktualizováno  8:06

Láká vás investování do diamantů? Hitem jsou růžové drahokamy z Argyle

Ve spolupráci
Růžové diamanty

Jak se vyhnout padělkům z online aukcí? A proč by investoři měli vsadit na vzácné barevné diamanty z uzavřeného australského dolu Argyle? Nejen o tom nám vyprávěl Václav Vaněk, zakladatel a majitel...

11. listopadu 2025

Speciální kufr na lahve vína? Bizarní nápad vyrostl do obřího byznysu za miliony

Vinař Tullio Masoni má nejmenší vinařství na světě. Na střeše svého domu.

Některé nápady znějí na první pohled směšně, jako třeba speciální kufr na lahve vína. Tato prostá myšlenka stála na začátku příběhu malého amerického startupu a postupně se proměnila v byznys s...

11. listopadu 2025

Drahé byty i úvěry. Mladí to mají s vlastním bydlením složité, cesta bývala jednodušší

Premium
ilustrační snímek

Drahé nemovitosti, s nimiž mzdy nezvládají držet krok, a k tomu hypotéky, které po přehnání inflační vlny zlevňují jen pomalu. To je situace, před níž v současné době stojí řada mladých lidí, kteří...

11. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Způsob financování obcí se musí změnit. Ekonomové navrhují reformu

V Koberovech se ve dvou ulicích můžete setkat s dvěma typy domů. V obou...

Způsob, jakým se obcím přerozdělují peníze, není správný. Ukazuje to nová studie PAQ Research, již má redakce MF DNES k dispozici jako první. Reformu chtějí její tvůrci představit i nově vznikající...

11. listopadu 2025

Hledá se auto za rozumnou cenu. Němci šetří, výrobci marně vyhlížejí nákupní boom

VOKSWAGEN UP!: Výroba prvního malého elektrického volkswagenu skončila ve...

V Německu dlouhá léta platilo, že koupi nového vozu si mohl dovolit téměř každý. Dnešní situace je ale úplně jiná. Země již od pandemie hospodářsky chřadne, což pociťují i tamní domácnosti. K tomu se...

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.