„Mým cílem je, aby historické lokomotivy a vozy nebyly pouhými muzejními exponáty, ale staly se živou připomínkou umu našich předků a přitahovaly železnici další generace,“ uvedl nově zvolený předseda. Ten bude v nejbližší době mít na starosti právní kroky vedoucí k založení fondu, vybudování jeho organizační struktury a zajištění jeho finanční stability.
Právě náklady spojené s údržbou a opravami historických vozidel vedly České dráhy k rozhodnutí, že tato vozidla nesloužící ke každodenní přepravě cestujících vyčlení mimo struktury Českých drah. Dlouhodobě vedení společnosti uvádí, že náklady na údržbu tohoto historického inventáře firmu vyjdou na desítky milionů korun ročně, které dráhy nejsou schopné kvůli prohlubující se konkurenci na českých kolejích pokrýt ze zisků z vlastní výdělečné činnosti a neztrácet přitom konkurenceschopnost vůči soukromníkům.
|
Dráhy se zbavují historických strojů. Vytvoří pro ně fond
„Vize Matěje Horna o budoucím fungování železniční nostalgie nás přesvědčila, že je správným kandidátem na vedení fondu. Věřím, že se mu podaří vybudovat respektovanou instituci, která bude ekonomicky soběstačná a pomůže další popularizaci železnice u nás,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Úkolem nového šéfa fondu, který si stanovil ve své strategii, bude modernizovat marketingovou komunikaci železniční nostalgie a zároveň zavést nové prodejní a fundraisingové kanály pro posílení jejího finančního zajištění.
|
19. prosince 2021