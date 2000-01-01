Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš nákladná. Nově vyřazená vozidla ČD směřují právě sem – od února tu rozřezali, roztřídili a k dalšímu zpracování poslali materiál ze zhruba tří stovek vozidel. Dalších 600 na sešrotování čeká.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zhruba šedesát procent hmotnosti vlaku tvoří skříň a 40 procent podvozek. Právě ten je zdrojem nejkvalitnější suroviny, která se dále zpracovává.
Obsluha drapáku připravuje práci pro paliče. To jsou lidé s plynovými hořáky, kteří jednotlivé kusy rozřezávají a třídí.
Nejméně kvalitní materiál je takzvaná šrédrová frakce. Jde o směs plechů, izolace nebo zbytků čalounění sedadel. Ta z Třebové směřuje k dalšímu zpracování do Vysokého Mýta.
Ani kvalitnější ocelové kusy nemohou směřovat rovnou do hutí. Do pece nesmí žádné železo, které by bylo znečištěné olejem. A toho je na podvozcích vlaků dost. Znečištěné kusy putují na opracování do Kolína.
Zdání klame. Velká část plechů zde odstavených vozů je natolik prožraná rzí, že už je není možné ani svařovat.
Nejlepší ocel pochází z železničních dvojkolí. Nahrubo odříznuté kolo váží zhruba jednu tunu.
Při řezání podvozků se používají hořáky pracující s teplotou až 1 800 stupňů Celsia. Vyřezat jedno dvojkolí trvá zhruba dvě hodiny.
Ne všechny podvozky skončí v peci. Část z nich bude dále sloužit v opravnách a depech při vyvazovacích opravách. Na těchto spočinou například nové jednotky RegioPanter ve chvíli, kdy se bude jejich podvozek opravovat.
Toto jsou už druhé nůžky na stříhání plechu. Předchozím praskl čep a byly k nepotřebě. Pro zajímavost: trvalo celé dva týdny, než se je podařilo rozřezat a sejmout z ramene drapáku.
Obří chuchvalec nebo smotek pletiva má svůj význam. Uchycený v rameni drapáku slouží jako smeták pro úklid odstavných ploch.
Vyřazené vagony zabíraly místo nejen na odstavných kolejích, ale i v místních stanicích. Navíc stály na dalším zdroji materiálu. Po jejich sešrotování mohli železničáři vyřezat na 180 tun kolejnic, které rovněž potřebovaly obměnit.
Hřbitov kolejových vozidel je také zdrojem sběratelských suvenýrů. Nejčastěji sem lidé přicházejí pro štítky s označením vlaků. Oblíbené jsou i ruční brzdy, které si lidé zpracovávají jako táhla zvonků nebo jako splachovadla na toaletách. (23. března 2026)
„Čela těchto vlaků jsou tady déle než já,“ říká nám průvodce. Odřezané části strojů označovaných jako „Žabotlam“ měly být součástí soukromého sběratelského projektu. Ale sešlo z něj, a tak dnes tvoří na hřbitově stálou dekoraci.
Velkou část zájemců o suvenýry tvoří lidé z řad strojvůdců, kteří na daném typu vlaku prožili část svého života. Jednoho jsme tu potkali i my.
Přišel si vyzvednout ovládací pult z řídícího stanoviště motorového vozu řady 854. Materiálová cena zachovalejšího exempláře než je na této fotce vychází na zhruba 15 tisíc korun.
Nebylo výjimkou, že do Třebové dorazily vyřazené motoráky s nádržemi plnými nafty. Teď už je to spíš výjimka. Možná zafungoval apel, aby stroje byly bez provozních kapalin. A nebo jde o důsledek citelného zdražení nafty kvůli útokům na země Perského zálivu.
Motory mají svoji speciální kategorii. Zejména elektromotory jsou plné mědi. Je ale problém ji dostat ven. Nejdou totiž jednoduše rozřezat autogenem. Žár by totiž nejhodnotnější části zničil.
I zde přitahuje materiál různé nenechavce. Kradou se nejčastěji kabely. Ocelová dvoukolí nikdo neukradne. Jsou pro jakoukoli manipulaci příliš těžká.
