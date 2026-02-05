I přes mírný pokles cestujících vedení Českých drah věří, že v krátké době se počet odbavených cestujících přiblíží k předcovidovým rekordům na hranici 180 milionů cestujících. Výsledek ovlivňuje změna chování lidí i firem. Větší počet lidí, kteří pracují z domova, nebo růst online konferencí nárůstu cestujících nepřeje. Podobně prodej jízdenek na železnici ovlivňuje i nízká cena pohonných hmot.
„Můžeme říct, že benzin nebyl nikdy levnější, zatím co cena elektrické energie od covidu neustále roste,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Podle něj hospodaření skupiny Českých drah za loňský rok skončí v zisku i přes problémy s úbytkem zakázek v nákladní dopravě, který se týká železnice v celé Evropě. Hospodaření Českých drah loni skončilo ziskem, definitivní hospodářský výsledek představí podnik na začátku dubna.
Nová ČD Lounge
Cestujícím, kteří jedou z pražského hlavního nádraží, nebo těm, kteří v Praze přestupují, se po delší době otevřel prostor pro pohodlné čekání. Původně byla ČD Lounge vyhrazena pouze pro povinně místenkové vlaky, jako je SC Pendolino. Nově se služba rozšiřuje i pro ostatní dálkovou dopravu a vstup je vázaný na místenku, včetně místenek k jízdenkám druhé třídy. „ Služba je myšlena pro dálkovou dopravu, protože v regionální dopravě místenky nejsou,“ uvedl Krapinec.
Prostor pro pohodlné čekání na vlak otevřel před dvěma roky na pražském hlavním nádraží konkurenční RegioJet. Přístupný je po načtení jízdenky u všech čtyř tříd, které cestujícím žluté vlaky nabízí.