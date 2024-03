Parní Albatros opraví soukromá firma. Třicet let ho pak bude moci provozovat

„Jsem rád, že se našel soukromý investor, který má možnost vložit několik desítek milionů korun do oživení československé parní legendy, která už dvanáct let stojí bez hnutí v depu. V době, kdy musíme zvažovat každou korunu do investic v této nekomerční oblasti, by bylo velmi nezodpovědné odmítnout nabídku soukromého investora, který chce vdechnout nový život do jedné z největší legend československého železničního průmyslu,“ uvedl Jiří Ješeta, který je v představenstvu Českých drah zodpovědný za oblast osobní dopravy.

České dráhy jsou jedním z největších vlastníků a provozovatelů historických vlaků v Evropě. Včetně vagonů se starají o park několika set vozidel, z nichž desítky jsou takzvaně v provozním stavu a jsou umístěné spolu s běžnými vozidly v depech. Neprovozní exponáty je pak vidět v Lužné u Rakovníka, zbytek je umístěný v depozitáři v Olomouci. Ten není až na výjimky běžně přístupný veřejnosti.

Steam Story Agency má s provozem osmnáctitunové lokomotivy Albatros 498.022 zkušenosti. Firma už s ní – a ještě i s lokomotivou Šlechtična 475.179 – uskutečnila v roce 2007 jízdu parního expresu z Prahy do Švýcarska do Erstfeldu na oslavy 125 let Gotthardské dráhy. „To byl naprostý unikát, protože Švýcarsko je plně elektrifikované už někdy od třicátých let, takže o páře tam skoro nemají ponětí,“ uvedl jednatel společnosti Lukáš Benda.

Podle něj bude Albatros po opravě vyjíždět i do ciziny, v Česku by měl být k vidění minimálně na akcích pořádaných v rámci dne železnice. Tehdy si ho budou moci České dráhy podle smlouvy o opravě stroje od Steam Story Agency zpětně vypůjčit za náklady spojené s provozem.

Problémem je zabezpečovač

Provoz parních a obecně historických vozidel na českých tratích by ale paradoxně mohl být v následujících letech velký problém. Doposud totiž není uspokojivě vyřešeno, jak jízdy těchto historických unikátů zajistit v prostředí takzvaného výhradního provozu ETCS. Jde o moderní vlakový zabezpečovač, který se má na páteřních linkách zavést napřesrok a během dalších let rozšířit na celou síť. Jde ale o to, že je drahý i pro pravidelný provoz, vybavení jedné lokomotivy převyšuje desetimilionovou hranici a celou řadu modernějších vozidel než jsou parní lokomotivy tak v nejbližší době pošle do výslužby.

Výjimky totiž správa železnic udílet nechce. Nejde přitom pouze o problém nostalgických nebo výletních vlaků. stěžují si například i provozovatelé vleček, jejichž posunovací lokomotivy jezdí na uzavřené infrastruktuře a jen v případě pravidelné údržby nebo oprav musí na celostátní síť. I v tomto případě by ale měly být podle aktuálních pravidel Správy železnic přepraveny lokomotivou, která ETCS mít bude.

