Železnice zdraží. Ceny jízdenek od prosince stoupnou o pět procent

Je to nesmysl, normu EU nelze splnit, u nás odpad nevzniká, hájí se potravináři

Evropané by podle svého parlamentu měli méně plýtvat potravinami. Původní návrh Evropské komise zněl, že by se měla do šesti let snížit produkce odpadů při zpracování a výrobě jídla o desetinu oproti...