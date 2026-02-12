Celkem 177 projetých návěstidel. Incidentů na železnici neubývá

Tomáš Cafourek
  11:40
Počet projetých návěstidel na českých kolejích neklesá. Loni se tak stalo celkem ve 177 případech, což je meziročně jen o jeden incident méně, vyplynulo z dat Drážního úřadu. Týkalo se to ale jen úseků bez nového zabezpečení: tam, kde bylo ETCS v provozu, úřad žádné projeté návěstí neeviduje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Šanci na výrazný pokles případů sliboval rok 2023, kdy se počet projetých návěstí snížil na 136. „V roce 2023 byla velká kampaň. Prováděli jsme dotazníkové šetření ve spolupráci s dopravci,“ uvedl ředitel sekce provozně-technické na Drážním úřadu Radek Šafránek. Právě zvýšením povědomí o problematice projetí návěstidel, které je možné zjednodušeně chápat jako jízdu na červenou, si úřad vykládá přechodné skokové snížení počtu těchto přestupků.

Chyby strojvedoucích ale nebyly tím jediným problémem, který drážní úřad identifikoval při takzvaných státních dozorech, které drážní úřad provedl v místech, kde se počty projetí návěstí kumulovaly. Konkrétně šlo o lokalitu pražské Libně, Poříčan a Brna. Problémem byla nedostatečná reflexe manažera infrastruktury na kupící se mimořádnosti, což v Poříčanech například vedlo k nainstalování předvěstí.

Jednotný evropský zabezpečovač ETCS funguje od ledna loňského roku na hlavních spojeních mezi hlavním městem a Moravou v takzvaném výhradním provozu, což znamená, že nevybavené vozidlo na tyto tratě nesmí vjíždět. Po roce provozu se ukázaly některé problémy s nejednotností jednotlivých zařízení a s kompatibilitou traťové části v různých zemích.

Zařízení různých výrobců mohou mít jiné ovládání, stejné funkce mohou být označené jinak, což snižuje soustředění strojvedoucích při řízení vozidla vybaveného od jiného výrobce. „Snažíme se spolu s železniční agenturou ERA a Evropskou komisí svázat pravidla pomocí technických norem, aby systém byl unifikovaný,“ uvedl Šafránek.

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se muž z Karlovarského kraje...

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Hotel Grand Emperor v Macau (6. února 2026)

Zlaté cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu Hotelu Grand Emperor v Macau po více než dvě desetiletí. Nyní se jeho vedení rozhodlo cihly ze vstupní haly odstranit a zpeněžit....

Denně 16 hodin na Instagramu je problém, ne závislost, tvrdil šéf firmy u soudu

Adam Mosseri, šéf Instagramu společnosti Meta Platforms, vypovídá v rámci...

V Los Angeles začal přelomový proces, který může ukázat, zda lze sociální sítě hnát k odpovědnosti za dopady na duševní zdraví mladých. Šéf Instagramu Adam Mosseri ve středu u soudu odmítl, že by...

12. února 2026  12:37

Celkem 177 projetých návěstidel. Incidentů na železnici neubývá

Poškozený transformátor návěstí na trati v Ostravě-Vítkovicích

Počet projetých návěstidel na českých kolejích neklesá. Loni se tak stalo celkem ve 177 případech, což je meziročně jen o jeden incident méně, vyplynulo z dat Drážního úřadu. Týkalo se to ale jen...

12. února 2026  11:40

České dráhy se zbavují starých vozidel, loni jich poslaly do šrotu 279

České dráhy loni poslaly do šrotu 279 starých vozidel. (12. února 2026)

Největší železniční dopravce v Česku uvolňuje místo pro nové vlaky. V loňském roce poslal do šrotu 279 vozidel, dalších 43 prodal novým majitelům. Likvidaci vyřazených souprav České dráhy plánují i...

12. února 2026  11:10

Krajský podnikatel roku vyrábí kabely a elektroniku pro Boeing či Airbus

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje převzal Jakub Gabriel (vlevo),...

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje ve středu převzal v sále zlínské radnice Jakub Gabriel, generální ředitel rodinné společnosti Ray Service ze Starého Města. Porotci z řad vítězů minulých...

12. února 2026  9:38

Trump vrací uhlí do hry. USA dají miliardy na záchranu uhelných elektráren

Wilkes-Barre, Pensylvánie. Donald Trump během předvolební kampaně sliboval, že...

Americký prezident Donald Trump ve středu nařídil ministerstvu energetiky, aby vyčlenilo prostředky na udržení šesti amerických uhelných elektráren v provozu. Po ministerstvu obrany požaduje, aby za...

12. února 2026  9:36

CSG partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference

Advertorial
Průmyslově-technologická skupina CSG je globálním lídrem v oblasti obranného a...

Průmyslově-technologická skupina CSG se letos poprvé stává partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference. Aktivní podpora konference potvrzuje globální význam skupiny, umocněný lednovým...

12. února 2026

Macron přivítal Babiše tradiční pusou na tvář, řešili spolu změny povolenek

Francouzský prezident Emmanuel Macron vítá českého premiéra Andreje Babiše v...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiér Andrej Babiš má za sebou večeři v Elysejském paláci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Přes dvě hodiny ladili postoje před nadcházejícím summitem Evropské rady. Jednali především...

11. února 2026,  aktualizováno  12. 2.

Zlato spekulanti nezkazí. Vyhraje, kdo kupuje po malých částkách, míní analytik

Premium
Analytik XTB Jiří Tyleček (5. února 2026)

Cena zlata se dlouho tvářila, že neví, co je to strop. Za jednu unci se platilo i přes 5000 dolarů (v přepočtu zhruba přes sto tisíc korun za 31,1 gramu zlata). Pak přišel pád, který ukázal, že zlato...

12. února 2026

Růže na Valentýna zdraží o vyšší desítky procent, budou z dovozu

Trsové růže ve skladu Florea.cz

Češi vloni utratili za květiny 18,14 miliardy korun, meziročně o 1,8 miliardy korun více. Letos se pak očekává, že si lidé na Valentýna oproti loňsku za růže připlatí o desítky procent více. Je to...

12. února 2026

Swatch potřebuje zásadní změny. Analytici volají po inovacích i reformě vedení

Generální ředitel Swatch Group Nick Hayek na tiskové konferenci k hospodářským...

Švýcarský hodinářský gigant Swatch čelí rostoucímu tlaku investorů a analytiků. Pokud chce zastavit dlouhodobý pokles zisků a obnovit důvěru trhu, bude podle nich muset výrazně inovovat, zúžit...

11. února 2026

Vítejte ve světě bolesti. Britský hlídací pes zakázal reklamu na nového Predátora

Britskému úřadu vadila část, ve které mimozemšťan drží nad hlavou rozpůlené...

Úřad pro regulaci reklamy (ASA) shledal, že zábavní gigant Disney porušil v Británii pravidla svou reklamou na film Predátor: Nebezpečné území. Outdoorovou plochu zobrazující useknuté tělo androidky...

11. února 2026

Zuckerberg kupuje luxusní sídlo v Miami. Chce se vyhnout kalifornské dani

Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chan údajně kupují nově postavené...

Americký technologický magnát a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chan kupují luxusní sídlo na nábřeží exkluzivního ostrova Indian Creek v Miami. Cena objektu se pohybuje...

11. února 2026  16:26

