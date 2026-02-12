Šanci na výrazný pokles případů sliboval rok 2023, kdy se počet projetých návěstí snížil na 136. „V roce 2023 byla velká kampaň. Prováděli jsme dotazníkové šetření ve spolupráci s dopravci,“ uvedl ředitel sekce provozně-technické na Drážním úřadu Radek Šafránek. Právě zvýšením povědomí o problematice projetí návěstidel, které je možné zjednodušeně chápat jako jízdu na červenou, si úřad vykládá přechodné skokové snížení počtu těchto přestupků.
Chyby strojvedoucích ale nebyly tím jediným problémem, který drážní úřad identifikoval při takzvaných státních dozorech, které drážní úřad provedl v místech, kde se počty projetí návěstí kumulovaly. Konkrétně šlo o lokalitu pražské Libně, Poříčan a Brna. Problémem byla nedostatečná reflexe manažera infrastruktury na kupící se mimořádnosti, což v Poříčanech například vedlo k nainstalování předvěstí.
Jednotný evropský zabezpečovač ETCS funguje od ledna loňského roku na hlavních spojeních mezi hlavním městem a Moravou v takzvaném výhradním provozu, což znamená, že nevybavené vozidlo na tyto tratě nesmí vjíždět. Po roce provozu se ukázaly některé problémy s nejednotností jednotlivých zařízení a s kompatibilitou traťové části v různých zemích.
Zařízení různých výrobců mohou mít jiné ovládání, stejné funkce mohou být označené jinak, což snižuje soustředění strojvedoucích při řízení vozidla vybaveného od jiného výrobce. „Snažíme se spolu s železniční agenturou ERA a Evropskou komisí svázat pravidla pomocí technických norem, aby systém byl unifikovaný,“ uvedl Šafránek.