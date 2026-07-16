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Podle generálního ředitele AŽD Praha Jiřího Chrdleho je hlavním smyslem přestavby a testování tohoto vozidla otevřít diskusi, zda má v českých podmínkách smysl tato lehčí a levnější vozidla začít využívat na méně vytížených tratích a tím oživit provoz na těchto regionálních trasách.
„Věřím, že tato tramvaj – nebo vlakotramvaj – vyvolá diskusi o úpravě legislativy, aby lehká vozidla mohla z té regionální železnice zajíždět někam blíže k centrům nebo do center měst,“ uvedl Chrdle.
Přestože většina tramvají i vlaků v Česku používá stejný rozchod, přejezd z jednoho typu kolejí na druhý není jednoduchý. Technicky by se to ale vyřešit dalo, věří ředitel firmy, která se zabývá kromě jiného i zabezpečením železničních přejezdů nebo vlakovými zabezpečovacími zařízeními.
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Tramvaje KT8 jsou poslední typy tramvají, které se stavěly se dvěma řídicími stanovišti na obou koncích, proto v případě přestavby na železniční vozidlo padl výběr právě na tento model. „Změn je tam několik. Nejviditelnější jsou změny světel nebo akustická výstraha. Velmi významnou věcí je energie pohonu vozidla. Do prostředního dílu vozidla byl doplněný bateriový box o kapacitě 192 kilowatthodin,“ uvedl Antonín Diviš, technický náměstek AŽD.
Jedno procento této baterie je podle něj možné dobít v rozmezí tří až čtyř minut. Na necelých 40 kilometrů dlouhou trať mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem je to dostatečné, protože dojezd vlakotramvaje se podle zatížení pohybuje v rozmezí 50 až 80 kilometrů na jedno nabití, dodal Diviš.
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Na vlakotramvaji se muselo upravit také řízení, doplňovala se kontrola bdělosti strojvedoucího a především se na dvojkolí na nápravách nalisoval jiný typ obručí pro provoz na klasických železničních kolejích.
Před Lenkou Edita
Pokud zkušební provoz proběhne v pořádku, plánuje AŽD v dalším kroku požádat o možnost zajíždět s vlakotramvají do běžné železniční sítě Správy železnic ve výlukách na stanice Dolní Bousov a Kopidlno.
Samotná „Kopidlnka“ nepatří mezi tratě, o které by se starala státní Správa železnic. Od té ji v roce 2013 koupila právě AŽD jako nepotřebnou trať s tím, že na ní bude výhledově zkoušet vlastní železniční techniku. V současné době na ní rovněž jezdí sezonní víkendové spoje.
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Lenka není první vozidlo, které AŽD na takzvané Kopidlnce testuje. Před dvěma roky začala tato tuzemská technologická firma na této trase testovat autonomní vlak Edita. I vyjetí Edity předcházelo vytvoření pracovní skupiny na Drážním úřadu, která se následně začala zabývat legislativními otázkami využití autonomních technologií na železnici.
„K mému údivu tehdy byla daleko dále legislativa pro autonomní vozidla silniční. Přitom vlak má své vlastní koleje, v tom je to jednodušší,“ dodal Chrdle.