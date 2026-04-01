Náhrada za vysloužilé motoráky. AŽD zkouší recyklovanou bateriovou tramvaj

Tomáš Cafourek
  11:14
Od května oživí provoz na vyřazené trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem zkušební jízdy přestavěné tramvaje. Technologická společnost AŽD Praha zde bude ověřovat možnost náhrady vysloužilých motoráků takzvanou vlakotramvají. Vozidlo za zlomek ceny nového ekologického vlaku bude vybaveno baterií a mohlo by otevřít cestu podobným projektům a pomoci zachovat provoz na lokálních tratích.
Technologická společnost AŽD Praha zde bude ověřovat možnost náhrady...

foto: Jiří Dlabaja, AŽD

Od května oživí provoz na vyřazené trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem...
Myšlenka náhrady vlaku levnější tramvají, která jako původně městské vozidlo...
Vlakotramvaji jako mnohem lacinější alternativě se v posledních letech věnuje...
Společnost AŽD Praha testuje konverzi vysloužilé tramvaje pro provoz na...
„Projekt má několik cílů. Vedle ověření provozu lehkého bateriového vozidla chce AŽD vytvořit takzvanou zelenou testovací platformu pro ověřování nových technologií a komponent vyvíjených naší společností. Zkušenosti z projektu by zároveň mohly otevřít odbornou debatu o budoucích provozních pravidlech, která by umožnila širší využití takzvaných vlakotramvají na regionálních tratích,“ uvedl generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Vlakotramvaji jako mnohem lacinější alternativě se v posledních letech věnuje například Středočeský kraj nebo ministerstvo dopravy. Myšlenka náhrady vlaku levnější tramvají, která jako původně městské vozidlo nemusí plnit všechna bezpečnostní pravidla kladená na klasický vlak, se ale zatím nedostala z fáze zvažování a studií.

Například ministerstvo dopravy v roce 2024 zadalo zakázku na zpracování ekonomicko-provozní studie, jak by takovéto vozidlo mohlo na českých tratích fungovat a zda má smysl, se do podobného plánu pouštět. Výsledek studie, kterou získalo vítězné konsorcium expertů vedených společností Afry loni na podzim, bude ale nejdříve do dvou let od podpisu smlouvy.

Tramvaj místo drahého vlaku. Hledá se cesta, jak zlepšit ekonomiku lokálek

„O těchto studiích víme, ale rozhodli jsme se, že nebudeme dělat studie, ale že to vyzkoušíme,“ uvedl mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja. Firma zatím podle něj neřešila, kde by vozidlo mohlo jezdit a jek se podaří skloubit případný úspěšný zkušební provoz s pravidly EU, které provoz vlakotramvají poměrně striktně omezují. „Chceme zatím ukázat, že lehké kolejové vozidlo, byť je to tramvaj, může jezdit po klasické drážní infrastruktuře,“ dodal mluvčí.

Cena jako za autobus

Na tramvaji KT8D5.R2, které původně jezdila v Brně bude nutné udělat některé úpravy. Ty se týkají podvozku nebo spřáhla, aby bylo možné tramvaj připojit k jinému drážnímu vozidlu. Podle Dlabaji byl problém sehnat tramvaj, která by měla oboustranné dveře. V městském provozu stačí, když jsou vozidla vybavená dveřmi jen po jedné straně. To je důvod, proč firma sáhla po produktu pražské ČKD, který je z výroby vybaven dveřmi na obou stranách.

Nadšenci chtějí tramvaje v Krkonoších. Nesmysl, říká svaz měst

Cena pořízení a úprav tramvaje podle Dlabaji dosáhla zatím 12 milionů korun, může se ale ještě částečně navýšit. Ceny nových elektrických vozidel se pohybují kolem 120 milionů korun a bateriová jsou ještě dražší. Přestavba tramvaje tak cenově odpovídá spíše pořízení nového elektrického autobusu než mnohonásobně dražšímu vlaku.

Nápady se vracejí

Nápad na vyslání tramvaje na železniční koleje není zdaleka nový. Před zhruba pěti lety se Spolek přátel Krkonošského metra pokusil zprovoznit trať mezi Rokytnicí a Martinicemi v Krkonoších, kde by turisty vozily tramvaje přestavěné na vozidla poháněná plynem. Z projektu ale poměrně rychle sešlo.

Cílem mělo být propojení železniční tratě s lyžařským areálem v Horní Rokytnici. Lyžaři by tak mohli buď vlakem absolvovat celou cestu, auta nechat na nádraží v Rokytnici nad Jizerou, čím by se uvolnil prostor parkovišť pod areálem a zklidnila doprava.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

Hádanka pro centrální banky. Jak spočítat náladu a včas stopnout inflaci?

ilustrační snímek

Stojí svět na prahu nové inflační spirály? Odpověď se neskrývá v grafech, ale v hlavách spotřebitelů a šéfů firem. Pokud lidé začnou počítat s dalším zdražováním, úrokové sazby poletí nahoru....

6. dubna 2026

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Nike strádá. Nedaří se hlavně v Číně, akcie se propadly na úroveň roku 2015

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Akcie sportovního giganta Nike se propadly na nejnižší úroveň od roku 2015. Investory zklamaly výsledky hospodaření i vyhlídky do dalších měsíců, které jsou horší, než většina analytiků původně...

5. dubna 2026

Sephora a Benefit čelí v Itálii vyšetřování. Jejich kampaň pro děti je nevhodná

Obchodní řetězec Sephora. (3. března 2020)

Hojně rozšířené mezinárodní kosmetické společnosti Sephora a Benefit se dostaly do problémů kvůli údajně nevhodné marketingové kampani zaměřené na děti. Podle italského antimonopolního úřadu AGCM,...

5. dubna 2026

Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník

Továrna Aughinish Alumina se nachází v ústí řeky Shannon na západě Irska, od...

Podle uniklých záznamů a veřejně dostupných údajů je přední irský výrobce kovů součástí mezinárodního dodavatelského řetězce hliníku a jeho produkty zřejmě končí u výrobců ruských zbraní. Dodávky z...

5. dubna 2026

Cla zdražila americkým podnikům vína z Evropy, nahrazují je domácí produkcí

Americké podniky mění vinné lístky, cla tlačí ceny evropských vín vzhůru. (26....

Americké restaurace, bary i prodejci alkoholu začínají přepisovat nabídku. Dovozní cla totiž zdražují nejen evropská vína, ale také ostatní potravinářské produkty. Podniky proto hledají levnější...

5. dubna 2026

V ohrožení i bezpečný sex. Co z obyčejných věcí začíná kvůli íránské válce chybět

Premium
Lidé v Tennessee nakupují potraviny do zásoby. O víkendu se přes USA přežene...

Konflikt na Blízkém východě omezil přesun ropy a zemního plynu Hormuzským průlivem a snížil celosvětové zásobování přibližně o pětinu. Narušení obchodu nejen že způsobilo prudký nárůst cen pohonných...

5. dubna 2026  10:10

Výkyvy trhu až tak nepociťujeme, říká dodavatel zelené energie

Lubomír Káňa, CEO společnosti Electree.

Společnost Electree sídlící v Brně obchoduje především se zelenou energií. Krizi na Blízkém východě a zvyšování cen fosilních paliv vnímá spíše jako impuls ke změně. „Pouhé zvýšení počtu...

5. dubna 2026

Zdražení paliv ovlivní cenu zboží z Asie, promítá se hlavně u dopravy, říkají prodejci

ilustrační snímek

Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat...

5. dubna 2026  7:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tisíce českých firem řeší následnictví. Ve hře jsou důsledky pro celou ekonomiku

ilustrační snímek

V České republice je podle statistik společnosti Dun & Bradstreet necelých 600 tisíc obchodních společností. Přes 170 tisíc z nich vlastní majitelé z řad generace Husákových dětí narozených mezi lety...

5. dubna 2026

Kdo vlastní zlato, výrazně bohatne. Cena odráží chaos v geopolitice, říká ekonom

Premium
„Samotná těžba je velmi stabilní a nezpůsobuje výkyvy v ceně zlata. To by sem...

Zlato v současné době výrazně stoupá na ceně. Podle ekonoma Romana Pilíška za to nemůžou spekulanti, ale samotná společnost, jejímž odrazem tahle komodita je. „Zlato se vrací v okamžiku, kdy je...

5. dubna 2026

