„Projekt má několik cílů. Vedle ověření provozu lehkého bateriového vozidla chce AŽD vytvořit takzvanou zelenou testovací platformu pro ověřování nových technologií a komponent vyvíjených naší společností. Zkušenosti z projektu by zároveň mohly otevřít odbornou debatu o budoucích provozních pravidlech, která by umožnila širší využití takzvaných vlakotramvají na regionálních tratích,“ uvedl generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.
Vlakotramvaji jako mnohem lacinější alternativě se v posledních letech věnuje například Středočeský kraj nebo ministerstvo dopravy. Myšlenka náhrady vlaku levnější tramvají, která jako původně městské vozidlo nemusí plnit všechna bezpečnostní pravidla kladená na klasický vlak, se ale zatím nedostala z fáze zvažování a studií.
Například ministerstvo dopravy v roce 2024 zadalo zakázku na zpracování ekonomicko-provozní studie, jak by takovéto vozidlo mohlo na českých tratích fungovat a zda má smysl, se do podobného plánu pouštět. Výsledek studie, kterou získalo vítězné konsorcium expertů vedených společností Afry loni na podzim, bude ale nejdříve do dvou let od podpisu smlouvy.
„O těchto studiích víme, ale rozhodli jsme se, že nebudeme dělat studie, ale že to vyzkoušíme,“ uvedl mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja. Firma zatím podle něj neřešila, kde by vozidlo mohlo jezdit a jek se podaří skloubit případný úspěšný zkušební provoz s pravidly EU, které provoz vlakotramvají poměrně striktně omezují. „Chceme zatím ukázat, že lehké kolejové vozidlo, byť je to tramvaj, může jezdit po klasické drážní infrastruktuře,“ dodal mluvčí.
Cena jako za autobus
Na tramvaji KT8D5.R2, které původně jezdila v Brně bude nutné udělat některé úpravy. Ty se týkají podvozku nebo spřáhla, aby bylo možné tramvaj připojit k jinému drážnímu vozidlu. Podle Dlabaji byl problém sehnat tramvaj, která by měla oboustranné dveře. V městském provozu stačí, když jsou vozidla vybavená dveřmi jen po jedné straně. To je důvod, proč firma sáhla po produktu pražské ČKD, který je z výroby vybaven dveřmi na obou stranách.
Cena pořízení a úprav tramvaje podle Dlabaji dosáhla zatím 12 milionů korun, může se ale ještě částečně navýšit. Ceny nových elektrických vozidel se pohybují kolem 120 milionů korun a bateriová jsou ještě dražší. Přestavba tramvaje tak cenově odpovídá spíše pořízení nového elektrického autobusu než mnohonásobně dražšímu vlaku.
Nápady se vracejí
Nápad na vyslání tramvaje na železniční koleje není zdaleka nový. Před zhruba pěti lety se Spolek přátel Krkonošského metra pokusil zprovoznit trať mezi Rokytnicí a Martinicemi v Krkonoších, kde by turisty vozily tramvaje přestavěné na vozidla poháněná plynem. Z projektu ale poměrně rychle sešlo.
Cílem mělo být propojení železniční tratě s lyžařským areálem v Horní Rokytnici. Lyžaři by tak mohli buď vlakem absolvovat celou cestu, auta nechat na nádraží v Rokytnici nad Jizerou, čím by se uvolnil prostor parkovišť pod areálem a zklidnila doprava.