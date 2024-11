Doplatek 63 nebo 259 korun. Fungující přestup šetří krajům peníze

Cestu z Českého Brodu do sedmnáct kilometrů vzdálené Lysé nad Labem jede každý, kdo může, autem. Spojení obou měst veřejnou dopravou je totiž takové, že vyhledávače celkem běžně nabízejí spojení mezi...

Úrokové sazby hypotečních úvěrů se zabetonovaly nad pěti procenty. Průměrná nabídková sazba hypoték v listopadu činila 5,32 procenta, proti říjnu se tak snížila jen o dvě setiny procentního bodu. Do...

Národní podpory pro zemědělce vzrostou o dvě miliardy, rozhodla vláda

Vláda odsouhlasila navýšení zemědělských dotací na příští rok, z národního rozpočtu by tak měli farmáři získat 3,75 miliardy korun. To je o polovinu více, než co schválila vláda před rokem.