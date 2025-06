U letiště v západoindickém městě Ahmadábád se zřítilo letadlo společnosti Air India s 242 lidmi na palubě mířící do Británie. (12. června 2025) | foto: AP

Vyšetřovatelé budou nyní zkoumat záznamník letových údajů a hlasový záznamník v pilotní kabině, aby odhalili další stopy o nehodě, včetně polohy klapek a podvozku, píše agentura Bloomberg.

Zdá se, že letadlo Boeing 787 Dreamliner společnosti Boeing nedosáhlo dostatečného tahu, když ke vzletu využilo téměř celou délku 11 000 stop (3 300 m) dlouhé dráhy. „To je vzdálenost, která by měla být více než dostatečná pro vzlet,“ uvedl Bob Mann, vedoucí poradenské společnosti v oblasti letectví RW Mann & Co.

Chyba může být způsobena chybným nastavením letadla před startem nebo chybnými údaji o hmotnosti zadanými do počítačového systému letadla. „Ten určuje, kolik energie stroj potřebuje ke vzletu,“ uvedl. Dodal však, že jeho názory jsou neoficiální a nejsou potvrzeny údaji nebo hlasovými záznamníky z pilotní kabiny, které ještě nebyly z místa vyzvednuty.

Podle Jeffa Guzzettiho, bývalého vedoucího vyšetřování nehod amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), se podvozek letadla 787 nezatáhl, což se obvykle děje hned po startu. Řekl také, že by chtěl vědět více o tom, zda byly klapky letadla, tedy zatažitelné pohyblivé panely podél křídla, které vytvářejí dodatečný vztlak při vzletu, ve správné poloze. „Je také možné, že je piloti omylem zatáhli místo podvozku,“ poznamenal.

Podle Guzzettiho nebyl vidět žádný kouř, oheň, ani chrčení motorů ani nic podobného. „Nevidíte žádné strukturální selhání, jen se zdá, že letadlo nebylo schopné nabrat výšku, jakmile se odlepilo od dráhy,“ dodal. To mohlo být podle způsobeno několika příčinami, včetně zatažení klapek místo podvozku nebo nesprávného naprogramování počítače řízení letu. „V tuto chvíli to prostě nevíme,“ řekl.

Bob Mann rovněž nevyloučil, že příčinou nehody mohly být špatně nastavené klapky. Dodal, že pokus o jejich pozdní nastavení by mohl vést ke ztrátě vztlaku a pádu.

Letadlo Dreamliner společnosti Air India přepravovalo 242 cestujících a členů posádky na letu z Ahmedábádu do Londýna. Z letadla přežil jeden člověk.

Vyšetřovatelé z amerického Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (FAA) již jsou na cestě do Indie, aby tamní vládě pomohli s vyšetřováním. Další stopy by se měly objevit, až úřady získají zpět záznamník letových dat a hlasový záznamník v pilotní kabině. Ty obsahují klíčové informace o tom, co se dělo se systémy letadla a piloty v posledních okamžicích letu.