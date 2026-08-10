Sedm německých zemí pozastavuje kvůli suchu zákaz kamionů v neděli a o svátcích

S nedostatkem vody se potýkají řeky po celém Německu, jsou mezi nimi i největší toky Rýn, Dunaj či Labe. Pro říční dopravu je v Německu zásadní Rýn, který protéká západem země.
V posledních týdnech jeho hladina dosahuje stále nových negativních rekordů. Například v Kolíně nad Rýnem řeka minulý týden dosáhla nejnižší úrovně od roku 1816.
Ekonomové přitom varují, že nedostatek vody v německých řekách by mohl mít dopady na celé hospodářství. Ekonom Thilo Schäfer z berlínského Institutu německého hospodářství (IW) minulý týden upozornil, že hrubý domácí produkt (HDP) by se letos mohl kvůli suchu snížit o 0,4 procentního bodu. To znamená, že by německá ekonomika mohla opět stagnovat. Dosud se čekal růst.
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Zástupci chemického průmyslu už varovali, že mohou být nuceni omezit výrobu. Řada významných německých chemických společností sídlí na západě Německa v okolí Rýna. Chemický gigant BASF transportuje po řece až 40 procent své výroby v hlavní továrně v Ludwigshafenu.
Nový německý ministr dopravy Bilger proto po čtvrteční schůzce se zástupci přístavů, lodních společností a dalších dopravců řekl, že by dočasně mohlo pomoci, kdyby spolkové země pozastavily zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích.
Už minulý týden k tomu přistoupily čtyři - Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, Dolní Sasko a Sársko. Všechny leží na západě Německa a prvními dvěma protéká Rýn. O uplynulé neděli tak mohly na cestu po německých dálnicích poprvé po dlouhé době vyrazit kamiony.
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Dnes oznámily další tři spolkové země, že se k pozastavení zákazu od nadcházejícího víkendu připojí. Jsou jimi Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko.
Zástupci spedičních firem ovšem v rozhovorech, které poskytli německým médiím, varují, že opatření je pouze „kouřovou clonou“. Přepravním firmám totiž podle nich dlouhodobě chybějí řidiči i vozidla.
Podle Hubertuse Gösslinga, který má spediční firmu v západoněmeckém Arnsbergu, navíc lodě mohou přepravovat výrazně více zboží. „Loď naloží 2000 až 3000 tun, kamion 25 tun. Tak si můžete spočítat, kolik nákladních vozů by muselo na silnice vyrazit, aby to zboží převezly,“ řekl.
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Protest proti dočasnému povolení nedělní a sváteční jízdy kamionů vyjádřily nejsilnější německý odborový svaz Verdi či organizace na ochranu životního prostředí BUND. Podle ekologů německá vláda bojuje s následky změn klimatu, místo aby se soustředila na boj s příčinami.