Provozovatel výletních plaveb Viking ve svém obsáhlém seznamu o šestnácti bodech podrobně popisuje, co je a co není na jejích říčních a oceánských lodích povoleno. Cestující u něj sice naleznou jen několik výletů po Karibiku, tolik oblíbené destinací i jiných provozovatelů výletních plaveb, ty však probíhají způsobem, který tuto společnost odlišuje od její konkurence, píše web The Wall Street Journal.
Vedení společnosti Viking tvrdí, že přísnost ohledně toho, co její dovolené budou a nebudou zahrnovat, pomáhá udržet lodě plné cestujících i tváří v tvář nové konkurenci v oblasti říčních plaveb i těch na moři. Poskytuje jí také konkurenční výhodu ve srovnání s loděmi vhodnými pro rodiny s dětmi, které nabízejí spoustu zábavy a atrakcí.
Pasažéři na lodích společnosti Viking se během plavby místo toho účastní přednášek o destinacích své cesty, které vedou místní historici anebo poslouchají klasickou hudbu. Namísto bazénových párty a tobogánů jsou na výletních lodích Vikingu klidnější bazény anebo sněhové jeskyně, malé prosklené místnosti naplněné umělým sněhem.
„Existují velmi úspěšné plovoucí zábavní paláce,“ přiznává generální ředitel Tor Hagen s odkazem na jiné provozovatele výletních lodí. „My jsme ale dopravce, který vozí dospělé na zajímavá místa, kde se mohou dále vzdělávat.“
Viking hlásí vyprodáno
Již na začátku srpna prodala společnost Viking 96 procent volných míst na hlavních mořských i říčních plavbách. Přibližně polovina kapacity na příští rok je již rezervována. Tržby za tři měsíce končící letošním 30. červnem pak dosáhly částky téměř 1,9 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 18,5 procenta ve srovnání s předchozím rokem.
Provozovatelé výletních lodí v posledních letech těží z obecně silné poptávky po dovolených na lodích. Spotřebitele láká jejich hodnota ve srovnání s dovolenými na souši, zájem roste zejména mezi mladšími lidmi, kteří přicházejí na chuť kratším výletům na soukromé ostrovy. Klienti společnosti Viking, kteří mají obvykle vyšší příjmy a jsou starší 55 let, si rezervují výlety s jiným záměrem.
Viking
(dříve Viking Cruises) je společnost provozující říční, oceánské i expediční plavby.
Společnost má tři divize, Viking River Cruises, Viking Ocean Cruises a Viking Expeditions.
Ty nabízejí plavby po řekách a oceánech Severní a Jižní Ameriky, Karibiku, Antarktidy, Velkých jezer, Evropy, Ruska, Egypta, Číny a jihovýchodní Asie.
Nastoupit na palubu lodi Viking obvykle znamená zaplatit více než za mnoho jiných alternativ. Lístky se pohybují mezi 800 a 900 dolary (17 500–19 700 Kč) za noc pro jednu osobu, což je dvojnásobek ceny za palubu některých větších výletních lodí. Ale na lodích Vikingu se neplatí za každou maličkost zvlášť.
Neplatí se například žádné příplatky za služby jako praní prádla, výlety, pivo a víno k obědu a večeři, wifi anebo vstup do lázní. Ačkoli jsou k dispozici doplňkové služby, jako masáže nebo rozšířené výlety, dopravce tvrdí, že její zaměstnanci na hosty netlačí, aby si tyto doplňky objednali.
Všechny lodě jsou stejné
Design interiérů flotily výletních lodí Viking, která čítá přibližně stovku plavidel, stojí na světlejších barvách a čistých liniích, což má navodit pocit domova a luxusu, aniž by to působilo příliš opulentně. Jakmile se stanoví původní design, následující lodě jsou téměř identické. Jednou z mála výjimek jsou umělecká díla, která jsou originální a liší se od lodi k lodi.
„Identická plavidla jsou prospěšná pro tržby a marže,“ vysvětluje finanční ředitelka společnosti Viking, Leah Talactacová. Podle ní představení nových lodí s lepšími vymoženostmi s sebou nese riziko, že starší varianty budou pro potenciální cestující méně atraktivní. „Naše lodě si mezitím udržují svou výnosnost,“ uvedla.
Podle Davida Katze, generálního ředitele společnosti Jefferies, si zákazníci společnosti Viking cení zejména prostředí, ve kterém se plavby odehrávají. Tak je pro společnost výhodné zachovat jej neměnné. „Ale tento argument má dvě strany, protože každá nová loď je příležitostí ke zlepšení nabídky,“ dodal.
Analytici uvedli, že konkurence společnosti Viking v oblasti cestování pro movité zákazníky může být v příštích měsících a letech tvrdší. Velké americké hotelové řetězce například například investují do luxusních dovolených s all inclusive. Dceřiná společnost dopravce Royal Caribbean mezitím letos oznámila plány nabídnout od roku 2027 prémiové říční plavby.
Vedení společnosti Viking, která momentálně pluje po 21 řekách a má přednostní přístup do přibližně 110 přístavů, se ovšem nových hráčů na trhu říčních plaveb příliš neobává. „Přejeme jim hodně štěstí, my máme velký náskok,“ uzavírá šéf Vikingu Tor Hagen.