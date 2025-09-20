Žádné děti, disko ani kasino. Výletní plavby jde dělat i jinak, tvrdí společnost Viking

Jan Dvořák
  12:00
Společnost Viking provozující výletní lodě na oceánech i řekách se specializuje na jinou klientelu nežli její konkurenti, přesto nemá s prodejem jízdenek žádný problém. Na letošek hlásí vyprodáno, stejně jako prodala již polovinu rezervací na příští rok. Diskotéky ani koktejly s deštníčky však cestující na palubách jejích lodí nenaleznou.

Provozovatel výletních plaveb Viking ve svém obsáhlém seznamu o šestnácti bodech podrobně popisuje, co je a co není na jejích říčních a oceánských lodích povoleno. Cestující u něj sice naleznou jen několik výletů po Karibiku, tolik oblíbené destinací i jiných provozovatelů výletních plaveb, ty však probíhají způsobem, který tuto společnost odlišuje od její konkurence, píše web The Wall Street Journal.

Vedení společnosti Viking tvrdí, že přísnost ohledně toho, co její dovolené budou a nebudou zahrnovat, pomáhá udržet lodě plné cestujících i tváří v tvář nové konkurenci v oblasti říčních plaveb i těch na moři. Poskytuje jí také konkurenční výhodu ve srovnání s loděmi vhodnými pro rodiny s dětmi, které nabízejí spoustu zábavy a atrakcí.

Jedna z výletních lodí společnost Viking na Islandu (15. září 2025)
Jídelny na lodích společnost Viking mají minimalistickou estetiku a v mnohém připomínají společenské salony. (16. září 2025)
Jednou z atrakcí lodí společnost Viking je i sněhová jeskyně. (17. září 2025)
Na palubách není nouze o mnoho zákoutí, ve kterých pasažéři, na rozdíl od jiných plaveb, naleznou klid. (16. září 2025)
11 fotografií

Pasažéři na lodích společnosti Viking se během plavby místo toho účastní přednášek o destinacích své cesty, které vedou místní historici anebo poslouchají klasickou hudbu. Namísto bazénových párty a tobogánů jsou na výletních lodích Vikingu klidnější bazény anebo sněhové jeskyně, malé prosklené místnosti naplněné umělým sněhem.

„Existují velmi úspěšné plovoucí zábavní paláce,“ přiznává generální ředitel Tor Hagen s odkazem na jiné provozovatele výletních lodí. „My jsme ale dopravce, který vozí dospělé na zajímavá místa, kde se mohou dále vzdělávat.“

Viking hlásí vyprodáno

Již na začátku srpna prodala společnost Viking 96 procent volných míst na hlavních mořských i říčních plavbách. Přibližně polovina kapacity na příští rok je již rezervována. Tržby za tři měsíce končící letošním 30. červnem pak dosáhly částky téměř 1,9 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 18,5 procenta ve srovnání s předchozím rokem.

Plavba mezi močí a výkaly. Dokument oživil pohromu výletní lodi Carnival Triumph

Provozovatelé výletních lodí v posledních letech těží z obecně silné poptávky po dovolených na lodích. Spotřebitele láká jejich hodnota ve srovnání s dovolenými na souši, zájem roste zejména mezi mladšími lidmi, kteří přicházejí na chuť kratším výletům na soukromé ostrovy. Klienti společnosti Viking, kteří mají obvykle vyšší příjmy a jsou starší 55 let, si rezervují výlety s jiným záměrem.

Viking

(dříve Viking Cruises) je společnost provozující říční, oceánské i expediční plavby.

Společnost má tři divize, Viking River Cruises, Viking Ocean Cruises a Viking Expeditions.

Ty nabízejí plavby po řekách a oceánech Severní a Jižní Ameriky, Karibiku, Antarktidy, Velkých jezer, Evropy, Ruska, Egypta, Číny a jihovýchodní Asie.

Nastoupit na palubu lodi Viking obvykle znamená zaplatit více než za mnoho jiných alternativ. Lístky se pohybují mezi 800 a 900 dolary (17 500–19 700 Kč) za noc pro jednu osobu, což je dvojnásobek ceny za palubu některých větších výletních lodí. Ale na lodích Vikingu se neplatí za každou maličkost zvlášť.

Neplatí se například žádné příplatky za služby jako praní prádla, výlety, pivo a víno k obědu a večeři, wifi anebo vstup do lázní. Ačkoli jsou k dispozici doplňkové služby, jako masáže nebo rozšířené výlety, dopravce tvrdí, že její zaměstnanci na hosty netlačí, aby si tyto doplňky objednali.

Všechny lodě jsou stejné

Design interiérů flotily výletních lodí Viking, která čítá přibližně stovku plavidel, stojí na světlejších barvách a čistých liniích, což má navodit pocit domova a luxusu, aniž by to působilo příliš opulentně. Jakmile se stanoví původní design, následující lodě jsou téměř identické. Jednou z mála výjimek jsou umělecká díla, která jsou originální a liší se od lodi k lodi.

„Identická plavidla jsou prospěšná pro tržby a marže,“ vysvětluje finanční ředitelka společnosti Viking, Leah Talactacová. Podle ní představení nových lodí s lepšími vymoženostmi s sebou nese riziko, že starší varianty budou pro potenciální cestující méně atraktivní. „Naše lodě si mezitím udržují svou výnosnost,“ uvedla.

Projít město a po večeři na kutě. Do Evropy přichází nový druh výletních plaveb

Podle Davida Katze, generálního ředitele společnosti Jefferies, si zákazníci společnosti Viking cení zejména prostředí, ve kterém se plavby odehrávají. Tak je pro společnost výhodné zachovat jej neměnné. „Ale tento argument má dvě strany, protože každá nová loď je příležitostí ke zlepšení nabídky,“ dodal.

Disney ukázal novou luxusní výletní loď, pyšní se kiny, tobogány i tisíci kajutami

Analytici uvedli, že konkurence společnosti Viking v oblasti cestování pro movité zákazníky může být v příštích měsících a letech tvrdší. Velké americké hotelové řetězce například například investují do luxusních dovolených s all inclusive. Dceřiná společnost dopravce Royal Caribbean mezitím letos oznámila plány nabídnout od roku 2027 prémiové říční plavby.

Vedení společnosti Viking, která momentálně pluje po 21 řekách a má přednostní přístup do přibližně 110 přístavů, se ovšem nových hráčů na trhu říčních plaveb příliš neobává. „Přejeme jim hodně štěstí, my máme velký náskok,“ uzavírá šéf Vikingu Tor Hagen.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

Žádné děti, disko ani kasino. Výletní plavby jde dělat i jinak, tvrdí společnost Viking

Společnost Viking provozující výletní lodě na oceánech i řekách se specializuje na jinou klientelu nežli její konkurenti, přesto nemá s prodejem jízdenek žádný problém. Na letošek hlásí vyprodáno,...

20. září 2025

Tlak na výstavbu bateriových center zvyšuje riziko obřích požárů, varují experti

S postupným přechodem na obnovitelné zdroje souvisí i potřeba skladování energií. K tomu po celém světě slouží speciální bateriová úložiště, která přicházejí na řadu ve chvíli, kdy slunce nesvítí a...

20. září 2025

Tisíce lidí si po zavedení minimální penze polepší, starobní důchod bude 9800 korun

Několik desítek tisíc lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí, kteří pobírají velmi malé částky, si od ledna po zavedení minimálního důchodu polepší. Někteří začnou dostávat i o pár...

20. září 2025  8:47

Trojka místo devítky a naopak. Švýcarský hodinářský gigant si utahuje z cel

Švýcarský výrobce hodinek Swatch si vystřelil z amerických cel a uvedl na trh novou limitovanou edici hodinek s názvem „WHAT IF … TARIFFS?“. Jelikož Trumpova administrativa na Švýcarsko uvalila...

20. září 2025

Turnusy od soboty do soboty jsou přežitek. Češi objevili flexibilní dovolenkové balíčky

Premium

Klasické dovolenkové turnusy od soboty do soboty přestávají stále větší části lidí vyhovovat. Celá řada zejména lépe placených profesí, jako jsou lékaři nebo různí manažeři, si zvykla létat na...

20. září 2025

Porsche zpomalí s výrobou elektromobilů. Volkswagen to přijde velmi draho

Výrobce automobilů Porsche AG zpomalí kvůli slabé poptávce přechod na elektromobilitu. Mateřský koncern Volkswagen rovněž upozornil, že v důsledku změny strategie, čekají letos společnost mimořádné...

19. září 2025  20:32

Další rána pro Rusko. Dovoz LNG do Evropy by mohl skončit dřív, než měl

Evropská unie se chystá zasadit další úder ruské ekonomice. Do nového balíku sankcí by totiž mohlo spadat ustanovení hovořící o zrychlení plánovaného odklonu unie od dovozu zkapalněného zemního...

19. září 2025

Zatímco Titanic nenávratně mizí, jeho sesterská loď vydává poklady

Řecko oznámilo, že vyzvedlo cenné artefakty z vraku lodi Britannic. Děje se tak více než sto let poté, kdy byla sesterská loď Titaniku potopena během války v Egejském moři německou minou. Přestože...

19. září 2025

Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG otevřela novou výrobní halu

Šternberská společnost Excalibur Army zprovoznila novou výrobní halu, která zásadním způsobem navýší její výrobní kapacity a přinese práci desítkám nových zaměstnanců. Slavnostního otevření se...

19. září 2025  16:45

Otevírají se věže katedrály Notre-Dame. Na rozdíl od přízemí ale jsou za vstupné

Prezident Emmanuel Macron v pátek v Paříži slavnostně otevřel po požáru restaurované věže katedrály Notre-Dame. Při ceremoniálu sám na věž francouzské dominanty vystoupal a srdečně poděkoval všem,...

19. září 2025  16:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

UniCredit dostal pokutu od ČNB. Banka špatně účtovala platby kartou v cizí měně

UniCredit Bank musí zaplatit pokutu ve výši šesti milionů korun, kterou jí uložila Česká národní banka (ČNB). Zdůvodnila ji chybami při účtování karetních transakcí. UniCredit totiž používala pro...

19. září 2025  15:36

Majetek Okay se rozprodal za třetinu odhadní ceny. Největší zájem byl o auta

Majetek zkrachovalého prodejce elektroniky Okay se v páteční dražbě prodal jen za 6,7 milionu korun, to je zhruba třetina původního odhadu 18,5 milionu. Největší zájem byl o automobily, naopak...

19. září 2025  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.