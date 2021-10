Železnice do Německa potřebuje úpravy. Zabezpečení vyjde nečekaně draho

Podle ministerstva dopravy vybavení 116 kilometrů dlouhého úseku koridorové trati z Kralup nad Vltavou do Děčína a dále do Dolního Žlebu zařízením ETCS Level 2 vyjde na více než třináct miliard korun bez DPH. To je v přepočtu na kilometry šestkrát dráž než úsek z Votic do Českých Budějovic, který Správa železnic letos v dubnu vysoutěžila za necelé dvě miliardy.



Vyprojektování a vybavení trati z Berouna do Plzně, zhruba 64 kilometrů, stály v roce 2020 necelou půlmiliardu. Výrazné rozdíly v cenách ministerstvo dopravy hájí tím, že u takovýchto železničních projektů nelze jen porovnat délky kilometrů, které mají být stejným typem zabezpečovacího zařízení vybavené. Každá trať totiž prochází jiným územím a má i jinou historii.

Právě úsek takzvané „Levobřežky“ vedoucí po levém břehu Labe k německým hranicím je příkladem stavby, která přestože prošla modernizací relativně nedávno (1. tranzitní koridor byl na 160kilometrovou rychlost zmodernizován v roce 2004) bude potřebovat pro zavedení moderního zabezpečovače a dálkového řízení řadu úprav.

„Stavby modernizace či optimalizace trati, které byly realizovány v tomto traťovém úseku, neodpovídaly standardům, které se navrhují v dnes připravovaných stavbách. Stavba proto kromě samotné instalace ETCS zahrnuje i úpravu nebo náhradu staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení, která nebyla rekonstruována v rámci optimalizace I. železničního tranzitního koridoru,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Lukašík.

Společné bezpečí pro EU

Jednotný celoevropský systém ETCS nahradí na páteřních evropských tazích národní zabezpečovací zařízení a má tak umožnit průjezd vlaků napříč Evropou pouze s jedním systémem a tím přeshraniční dopravu otevřít všem dopravcům ze sedmadvacítky. Zároveň má takzvaný výhradní provoz, který v Česku začne platit na vybraných tazích v roce 2025, umožnit zrušení klasických návěstidel, protože ta budou automaticky přenášena do kabiny strojvedoucímu.

V neposlední řadě si od zavedení systému dopravní resort slibuje razantní snížení počtu nehod plynoucích z nepozornosti. „Zatímco u starší trati do Ústí nad Labem je v současnosti řada technologií s budoucím ETCS nekompatibilní, u druhé zmiňované trati je už příprava na budoucí zavedení ETCS součástí modernizačního projektu,“ uvedla projekční společnost Afry, proč je labská trasa mnohonásobně dražší.

I po tomto zdůvodnění je ale předpokládaná cena zabezpečení necelých 120 kilometrů příliš vysoká ve srovnání s tím, na kolik ministerstvo dopravy kalkuluje zabezpečení celé tuzemské železniční sítě. Nejnižší formou ETCS totiž mají být kvůli zvýšení bezpečnosti vybaveny i lokální tratě.

Zatímco dnes je ETCS funkční na 560 kilometrech hlavních tratí, do roku 2030 má být touto technologií vybaveno přes 5 400 kilometrů. Z toho přes 3 700 kilometrů plnohodnotnou verzí ETCS stupňů jedna a dvě.

Celá výstavba má podle materiálu Plán moderního zabezpečení české železnice zpracovaného ministerstvem dopravy vyjít na 47 miliard korun. Další desítky miliard korun za evropský zabezpečovač zaplatí provozovatelé vlaků. Podle jejich odhadů by náhrada stávajících vozidel za vozidla vybavená ETCS měla vyjít na zhruba sto miliard korun.

Jen zlomek z této částky ale je vybavení stávajících vlaků – celkem 18 miliard korun. Zbytek připadá na přirozenou obnovu vozidel, která jsou nově již zabezpečovačem ETCS vybavena z výroby.