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Z Austrálie do Evropy nonstop. Qantas testuje letadlo s mimořádně dlouhým doletem

Jan Dvořák
  15:41
Australská letecká společnost Qantas testuje nové letadlo s mimořádně dlouhým doletem. Její Airbus A350–1000ULR právě přistál v Austrálii po přímém letu z Francie do Melbourne. Výjimečná trasa o délce 17 000 km neušla pozornosti leteckých fanoušků. V pátek ráno sledovalo jeho trasu na webu flightradar24.com více než 67 000 lidí.

Nové letadlo společnosti Qantas určené pro ultra dlouhé vzdálenosti přistálo v pátek poprvé na australské půdě po 19hodinovém zkušebním letu z Francie. Stroj byl navržený tak, aby mohl létat až 22 hodin bez mezipřistání na přímé lince společnosti ze Sydney do Londýna, jejíž zahájení se očekává v říjnu 2027, píše britský portál The Guardian.

Webová stránka věnovaná leteckému provozu uvádí, že let odstartoval z Toulouse ve čtvrtek v 7:33 místního času. V Melbourne přistál o něco více než 19 hodin později v 10:46 místního času.

Piloti společnosti Qantas si prohlížejí letadlo Airbus A350-1000ULR na mezinárodním letišti v Melbourne. Bylo vyvinuté pro projekt Sunrise společnosti Qantas, který umožňuje 22hodinové nonstop lety spojující východní pobřeží Austrálie přímo s městy jako Londýn a New York. (24. července 2026)
Letadlo typu A350-1000ULR společnosti Qantas přistálo na letišti Tullamarine v Melbourne po 19 hodinách a 13 minutách zkušebního letu z továrny Airbusu ve francouzském Toulouse. (24. července 2026)
Toto letadlo s dlouhým doletem je prvním v rámci plánů společnosti Qantas na provozování přímých letů ze Sydney do Londýna a později ze Sydney do New Yorku. (24. července 2026)
Nové letadlo společnosti Qantas určené pro ultra dlouhé vzdálenosti přistálo v pátek poprvé na australské půdě po 19hodinovém zkušebním letu z Francie. (24. července 2026)
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„Testy tohoto modelu prováděli čtyři zkušební piloti společnosti Airbus a pět zkušebních inženýrů. Ti spolu s letadlem zůstanou v Melbourne přes víkend a v pondělí odletí zpět do Toulouse. Na palubě se k nim připojí dva piloti společnosti Qantas,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.

Hlavní technický pilot společnosti Qantas Alex Passerini v pátek pro Channel Seven uvedl, že zpáteční let potrvá 23 hodin. Během něj posádka otestuje systémy od přečerpávání paliva až po klimatizaci. Passerini dodal, že posádky budou moci v letadle pravidelně využívat přestávky na odpočinek, a to v souladu s datově řízenými systémy letecké společnosti. „Každý se jednou unaví,“ řekl Passerini.

Společnost Qantas uvedla, že letadlo je prvním exemplářem tohoto modelu. Letoun A350–1000ULR absolvoval svůj první let 2. června, kdy po dobu tří hodin a 43 minut kroužil nad Francií a francouzským pobřežím Atlantiku, a od té doby prošel rozsáhlými testy. Testovací model není opatřen oficiálními bílými a červenými barvami společnosti. Má béžový exteriér s firemním označením a logy na koncích křídel.

Společnost uvedla, že první letoun A350-1000ULR v barvách společnosti Qantas, pojmenovaný Vega, se stále nachází na montážní lince a bude společnosti Qantas dodán v dubnu 2027.

Odložené plány

Díky přídavné palivové nádrži o objemu 20 000 litrů je model A350–1000ULR podle společnosti Airbus schopen létat na ultra dlouhých trasách o délce až 18 500 km. Dopravce v červnu oznámil, že kupuje dvanáct letadel s 238 sedadly namísto s 300 sedadly, jaká mají standardní modely A350-1000.

Dopravce testuje nový letoun v rámci svého projektu Sunrise, který umožňuje 22hodinové nonstop lety spojující východní pobřeží Austrálie přímo s městy jako Londýn a New York. Plány tohoto projektu australský dopravce v předchozích letech několikrát odložil.

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

V listopadu 2025 společnost oznámila, že provoz zahájí v první polovině roku 2027, přičemž společnost Airbus měla dodat první speciálně konfigurovaný letoun A350-1000ULR do konce roku 2026. V červnu však Airbus upřesnil, že první letoun dodá až v dubnu 2027, a tak se datum zahájení provozu opět posunulo.

Společnost Qantas dříve zmiňovala Melbourne a Brisbane spolu se Sydney jako plánovaná uzlová letiště pro přímé lety do Londýna a New Yorku. V nejnovějším červnovém oznámení společnosti však tato města nefigurují. Představitelé dopravce však naznačili, že Qantas přizpůsobí své trasy podle poptávky zákazníků, uzavírá britský portál.

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