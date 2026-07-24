Nové letadlo společnosti Qantas určené pro ultra dlouhé vzdálenosti přistálo v pátek poprvé na australské půdě po 19hodinovém zkušebním letu z Francie. Stroj byl navržený tak, aby mohl létat až 22 hodin bez mezipřistání na přímé lince společnosti ze Sydney do Londýna, jejíž zahájení se očekává v říjnu 2027, píše britský portál The Guardian.
Webová stránka věnovaná leteckému provozu uvádí, že let odstartoval z Toulouse ve čtvrtek v 7:33 místního času. V Melbourne přistál o něco více než 19 hodin později v 10:46 místního času.
„Testy tohoto modelu prováděli čtyři zkušební piloti společnosti Airbus a pět zkušebních inženýrů. Ti spolu s letadlem zůstanou v Melbourne přes víkend a v pondělí odletí zpět do Toulouse. Na palubě se k nim připojí dva piloti společnosti Qantas,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.
Hlavní technický pilot společnosti Qantas Alex Passerini v pátek pro Channel Seven uvedl, že zpáteční let potrvá 23 hodin. Během něj posádka otestuje systémy od přečerpávání paliva až po klimatizaci. Passerini dodal, že posádky budou moci v letadle pravidelně využívat přestávky na odpočinek, a to v souladu s datově řízenými systémy letecké společnosti. „Každý se jednou unaví,“ řekl Passerini.
The first non-stop flight from Toulouse to Melbourne is in the air. The nearly 17,000 km flight is part of the A350-1000ULR’s flight test campaign. Follow along at https://t.co/LfL7S6wdkG pic.twitter.com/znezr4ClRV— Flightradar24 (@flightradar24) July 23, 2026
Společnost Qantas uvedla, že letadlo je prvním exemplářem tohoto modelu. Letoun A350–1000ULR absolvoval svůj první let 2. června, kdy po dobu tří hodin a 43 minut kroužil nad Francií a francouzským pobřežím Atlantiku, a od té doby prošel rozsáhlými testy. Testovací model není opatřen oficiálními bílými a červenými barvami společnosti. Má béžový exteriér s firemním označením a logy na koncích křídel.
Společnost uvedla, že první letoun A350-1000ULR v barvách společnosti Qantas, pojmenovaný Vega, se stále nachází na montážní lince a bude společnosti Qantas dodán v dubnu 2027.
Odložené plány
Díky přídavné palivové nádrži o objemu 20 000 litrů je model A350–1000ULR podle společnosti Airbus schopen létat na ultra dlouhých trasách o délce až 18 500 km. Dopravce v červnu oznámil, že kupuje dvanáct letadel s 238 sedadly namísto s 300 sedadly, jaká mají standardní modely A350-1000.
Dopravce testuje nový letoun v rámci svého projektu Sunrise, který umožňuje 22hodinové nonstop lety spojující východní pobřeží Austrálie přímo s městy jako Londýn a New York. Plány tohoto projektu australský dopravce v předchozích letech několikrát odložil.
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Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus
V listopadu 2025 společnost oznámila, že provoz zahájí v první polovině roku 2027, přičemž společnost Airbus měla dodat první speciálně konfigurovaný letoun A350-1000ULR do konce roku 2026. V červnu však Airbus upřesnil, že první letoun dodá až v dubnu 2027, a tak se datum zahájení provozu opět posunulo.
Společnost Qantas dříve zmiňovala Melbourne a Brisbane spolu se Sydney jako plánovaná uzlová letiště pro přímé lety do Londýna a New Yorku. V nejnovějším červnovém oznámení společnosti však tato města nefigurují. Představitelé dopravce však naznačili, že Qantas přizpůsobí své trasy podle poptávky zákazníků, uzavírá britský portál.