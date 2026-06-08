„Nízkonákladové cestování vždy znamenalo zpřístupnění příležitostí většímu počtu lidí,“ uvedl obchodní ředitel Wizz Airu Ian Malin. „V roce 2027 posouváme tuto filozofii do vesmírné éry. Naši zákazníci by si už neměli vybírat mezi dostupnými cenami letenek a spolehlivým internetovým připojením na palubě, aby mohli zůstat ve spojení s lidmi, prací a okamžiky, na kterých jim nejvíce záleží.“
Instalace systému začne v roce 2027 a podle tiskové zprávy společnosti by si měli cestující užívat vysokorychlostního a spolehlivého internetu i v devítikilometrové výšce.
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„Udržovat cestující i posádku bezproblémově ve spojení ve výšce 9 kilometrů je přesně to, pro co byla tato technologie vytvořena. Těšíme se, že budeme poskytovat spolehlivý vysokorychlostní internet od odletu až po přistání,“ uvedl Jason Fritch, viceprezident pro prodej Starlinku ve společnosti SpaceX.
Přesný model fungování internetu na palubě však zatím není znám. „Letecká společnost nezveřejnila obchodní podmínky své dohody se společností Starlink ani nepotvrdila, zda bude palubní internetová služba zdarma, zpoplatněná, nebo navázaná na účet zákazníka u Wizz Air či na některý z jejích věrnostních programů,“ upozornil web Airways.