Letů, kolik chcete, slibuje Wizz Air za 500 eur. Ale s řadou omezení

Maďarské nízkonákladové aerolinky Wizz Air nabízejí nenáročným cestovatelům možnost neomezeného cestování za roční paušál. Zaváděcí cena nového programu „All You Can Fly“, tedy Vše, co prolétáte, je stanovena na 499 eur, tedy asi 12 500 korun. Paušální cestování má však řadu omezení.