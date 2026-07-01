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Vždyť jste nahá. Německou influencerku nechtěli pustit na palubu letadla

Jan Dvořák
  11:03

Letiště Willyho Brandta na pomezí Berlína a Braniborska, které je v provozu od října 2020, se dnes rozšířilo o novou odbavovací halu. Terminál 2 byl sice dokončen už na konci předloňského léta, ale kvůli následkům pandemie nemoci covid-19 nebyl tehdy uveden do provozu společně s novým letištěm. (24. března 2022) | foto: Profimedia.cz

Německá fitness influencerka ostře zkritizovala leteckou společnost Lufthansa poté, co jí dopravce zakázal nastoupit do letadla v odvážném sportovním outfitu. U odletové brány na letišti jí zaměstnanec řekl, že vypadá jako nahá. Žena se o cestovní problém podělila se svými followery a celý incident vyvolal širokou diskusi o tom, co je a co není vhodný outfit do letadla.

Fitness modelka a influencerka Edda Elisa Pilzová zveřejnila na sociálních sítích video z berlínského letiště. V přiléhavých černých šortkách a bílé podprsence s černým lemem a hlubokým výstřihem na něm chtěla nastoupit do letadla mířícího do Rakouska.

Zaměstnanec společnosti Lufthansa jí však nástup do letadla zakázal. Když se zeptala proč, zástupce jí podle jejích slov odpověděl: „Nemáte na sobě na sobě nic. Jste nahá!“ Žena trvala na tom, že na sobě má běžné sportovní oblečení, zaměstnanec ji pak donutil obléknout si alespoň bundu a zapnout ji až ke krku, napsal portál Mail Online.

Incident se odehrál uprostřed vlny veder, kdy teploty přesahovaly i čtyřicet stupňů. Influencerka uvedla, že v Berlíně bylo v tu dobu okolo 30 stupňů Celsia.

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Dodala také, že nechtěla porušovat pravidla oblékání na palubách letadel, ale že měla výhrady k tomu, jak s ní pracovník u letištní brány mluvil. „Pokud existují pravidla, respektuji je. Ale pak mi ta pravidla ukažte,“ namítla.

Podle zprávy deníku Mirror na incident reagovala i společnost Lufthansa. Slova, která údajně použil zaměstnanec, neodpovídají jejím standardům. „Náš personál by je nepoužil,“ uvedl dopravce. Dodal ovšem, že zaměstnanci jsou školeni, aby při prosazování pravidel ve své práci postupovali podle vlastního uvážení. Letecká společnost však upozornila, že cestující musí nosit oblečení vhodné pro povahu veřejné cesty.

Influencerku, která se může pochlubit 639 000 sledujících na TikToku a 555 000 sledujících na Instagramu, nakonec na palubu letadla vpustili. Následně poděkovala fanouškům za obrovskou podporu.

„Děkuji za všechny vaše zprávy,“ napsala k videu na Instagramu. Dodala, že jí to dává spoustu odvahy a síly. „Doufám, že víte, jak moc si toho vážím,“ poděkovala svým followerům.

„Vím, že mě sleduje spousta dívek, jsem pro vás částečně vzorem, a proto se vždy snažím být silná a neukazovat slabosti, ale jsem taky jen člověk a prostě se chci podělit o své myšlenky,“ uzavřela podle britského portálu.

Kostel s křídly

Incident z berlínského letiště rozdělil názory diskutujících na dva tábory. „Proč tolik žen trvá na tom, že na sobě nemají téměř žádné oblečení? Pocit studu je normální a zdravá lidská vlastnost a zdá se, že mnoha ženám v dnešní době tento instinkt zcela chybí,“ uvedla na obranu dopravce jedna z diskutujících.

„Kdy už tihle pseudo influenceři pochopí, že na některých místech se vyžaduje určitý dress code? Není to přece tak složité – máš na sobě oblečení, které se hodí na pláž, ne na letiště,“ napsal další.

Jiní se modelky naopak zastávali s tím, že toto prostě ženy v létě nosí. Je to podle mnohých pohodlné a nikomu to neubližuje. „Personál by se tím neměl zabývat, zvlášť když v letadlech neplatí žádný dress code,“ napsal další z diskutujících. „Letadla jsou prostě létající autobusy, kámo. Není to kostel s křídly. Je oblečená dost slušně,“ napsal jiný.

Jsou podle vás legíny a podprsenka vhodný outfit na cestu letadlem?

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