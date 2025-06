Ministerstvo souhlasí se stavbou vysokorychlostní železnice, má 60 podmínek

Autor: iDNES.cz , ČTK

8:25 , aktualizováno 9:14

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k chystané stavbě prvního úseku vysokorychlostní železnice mezi Prosenicemi u Přerova a Ostravou-Svinovem, zakomponovalo do něj šest desítek podmínek. Vyplývá to z databáze EIA. Vysokorychlostní trať je určena pouze pro osobní vlaky. Jezdit po ní budou moci rychlostí až 320 kilometrů za hodinu, nyní je to 160 kilometrů za hodinu.