Vysokorychlostní trať z Prahy do Plzně je opět ve hře

Vysokorychlostní parametry ale má mít podle aktuálních plánů ministerstva dopravy jen úsek mezi Prahou a Berounem, který bude prakticky celý umístěný v raženém tunelu.

Ambici přesunout rychlíky do Plzně a expresy do Mnichova z údolí Berounky do nové a citelně rychlejší stopy vzaly za své už před několika roky, když Správa železnic uznala, že pro tento směr vysokorychlostní spojení nepotřebuje.

Otevřená zadní vrátka

Trasa do Plzně a do Domažlic tak zůstává v plánech takzvaných rychlých spojení, minimálních 250 kilometrů v hodině nezbytných pro označení rychlotrať ale dosahovat nemá. Nyní si však Správa železnic otevírá vrátka pro případ, že by někdy v budoucnu bylo potřeba spojení urychlit. Kvůli tomu zadala projektantům Sudopu za úkol přepracovat rozdělanou dokumentaci takzvaného tachlovického tunelu, jehož výstavba má vyjít na zhruba 50 miliard korun a který cestovní dobu do Berouna zkrátí na 11 minut.

Ten má v současnosti přivést vlaky od pražského Smíchova na stávající trať krátce před příjezdem do berounského nádraží. V minulosti se ale kalkulovalo s další novostavbou, která toto dvacetitisícové město míjí a po které by rychlovlaky pokračovaly dále na Plzeň. A právě tuto odbočku mají projektanti do vznikající dokumentace pro změnu územního rozhodnutí doplnit.

„Dohoda byla koncipovat rozplet na berounské straně tunelu tak, aby umožňoval do budoucna, například po roce 2050, pokračování mimo stanici Beroun. Pokud bychom to teď v dokumentaci pro územní rozhodnutí nepřipravili, už by to nešlo udělat nikdy, nebo za velmi složitých okolností,“ uvedl ředitel odboru strategie na ministerstvu dopravy Luděk Sosna.

Zároveň ale zdůraznil, že v současnosti nová, rychlejší stopa mezi Berounem a Plzní nedává ekonomický smysl.

Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové nebudou mít změny v projektu na aktuálně připravované spojení žádný negativní dopad. „Pro možnost budoucího napojení vysokorychlostních tratí bylo kolejové řešení doplněno o kolejové spojky, které umožní odbočení s minimalizací vlivu na provoz v tunelech,“ uvedla. Zatímco s případnou rychlotratí se tak v Berounském tunelu počítá, s další vedlejší větví, tentokráte s plánovaným sjezdem do Hořovic, nikoliv.

Nerozhodnost, jak naložit se západní částí třetího tranzitního koridoru, ale není typická jen pro Česko. Prakticky stejný problém řeší i německá strana, která historicky měla k významu tohoto železničního propojení s Českem ještě více skepse než tuzemský resort dopravy.

K závazku modernizovat mnohde neelektrifikované spojení se zavázalo teprve před rokem.

Čeká se na Němce

I v dohodě, kterou za německou stranu podepsal šéf resortu dopravy Andreas Scheuer, plánují Němci trať z Mnichova do hornofalckého Chamu modernizovat na 160 kilometrů v hodině a příhraniční úsek do Česka jen na 110, zatímco na české straně se kromě příhraničního úseku počítá s maximální dvoustovkou.

Nejslabším místem na české straně tak má být úsek z Domažlic na hranice, kde se původně předpokládalo zachování pouze jedné koleje. Po loňských vydatných srpnových deštích, které vyřadily z provozu železniční přechod mezi Děčínem a Saskými Drážďany, začalo ministerstvo dopravy vážně uvažovat o zdvoukolejnění i tohoto úseku.

Kromě dodání druhé koleje ale zaznívaly hlasy požadující zachování stejného rychlostního profilu jako na zbytku trati i u tohoto příhraničního úseku, pro který Správa železnic plánovala maximální rychlost 115 kilometrů v hodině.

Požadavek, za kterým stál zejména Plzeňský kraj, kritizovali zejména nákladní dopravci. Těm fakticky o zvýšení rychlosti nešlo, protože nákladní doprava ji pro ekonomický provoz využít nemůže. Upozorňovali ale na to, že dalším přepracováním projektu se opět jen odloží roky chybějící modernizace trati a poukazovali na to, že v současnosti má Česko se svým největším obchodním partnerem Německem pouze jediné elektrizované dvoukolejné spojení.

Přibude-li i druhé, to teď bude záležet na rozhodnutí Německa. Pokud by i na německé straně byly v celé trase koleje dvě, bude dvoukolejný i český úsek do Domažlic.