Správa železnic rozjíždí územní přípravu prvních úseků rychlotratí, které mají posunout tuzemské cestování vlakem na úroveň, kterou v Japonsku znají od šedesátých let minulého století. Koleje, na nichž by soupravy mohly jezdit hodně přes 200 km/h, se mají podle představ železničářů začít budovat v horizontu čtyř let.