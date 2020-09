Rychlodráha do Drážďan dostala zelenou. Ale jen bez odbočky do Mostu

Chystané vysokorychlostní spojení z Prahy do Drážďan dostalo první důležité razítko. Plán na propojení české a saské metropole rychlovlakem do jedné hodiny jízdy v úterý schválila ministerská centrální komise. Komplikovaná studie proveditelnosti ale neprošla bez výhrad. Z projektové přípravy zatím vypadla například větev nového rychlého spojení do Mostu.