Poslal otevřený dopis zastupitelům, aby pro zakázku v současné podobě ruku nezvedali. „Cílem není zrušení tendru nebo sabotování pražské a středočeské vlakové dopravy. Cílem je otevřít témata transparentního soutěžení na železnici,“ uvedla předsedkyně spolku Fair Rail Andrea Kneiflová.
Konkrétně spolek rozporuje příliš dlouhé trvání smlouvy, které je stanovené na 30 let, velkou šíři naráz soutěžených linek, zbytečně vysoké počty záložních vlaků a skutečnost, že vybraný dopravce se při pořizování vozidel příliš soustředil na nízkou nabídkovou cenu.
Podle spolku Fair Rail mohlo Škodě, která v soutěži nabízí zatím nepostavené a neotestované vozidlo, hrát do karet nastavení soutěže.