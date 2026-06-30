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Český autoprůmysl má za sebou druhý nejsilnější rok. Trápí ho ale ceny energií

Tomáš Cafourek
  12:33

Výroba baterií pro plug-in hybridy ve Škoda Auto: smontované celky míří k důkladnému testování. | foto: Skoda-Storyboard.com

Český automobilový průmysl loni vyrobil jeden milion a 471 tisíc osobních aut. Přestože jde o zhruba půlprocentní meziroční pokles, byl loňský rok historicky druhý nejsilnější a podnikům zapojeným ve výrobě aut rostly tržby o 1,6 procenta. Přesto ale výrobce trápí především vysoké ceny energií, obtížná předvídatelnost pravidel na evropském trhu a expanze čínských firem.

„Ceny energií jsou ve srovnání s USA nebo Čínou dvakrát vyšší,“ uvedl viceprezident sdružení AutoSAP Miroslav Dvořák. Dalším problémem, se kterým se výrobci potýkají, je propad evropského automobilového trhu. Ten se za posledních zhruba pět let zmenšil o pětinu, což představuje úbytek 3,2 milionu prodaných osobních aut.

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Evropské země jsou totiž pro české výrobce i jejich dodavatele hlavním odbytištěm vyrobeného zboží. Přes třicet procent výrobků v automotive směřuje do Německa, 8,4 procenta do Velké Británie a dalších sedm procent do Francie. Přes pět procent pak odebírá Polsko nebo Slovensko.

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Z celkových bezmála 1,5 milionu vyrobených aut bylo přes 224 tisíc čistě bateriových vozů a dalších téměř 61 tisíc plug-in hybridů. Produkce převážně elektrických aut tak meziročně vzrostla o 9,3 procentního bodu na bezmála dvacetiprocentní podíl z celkové výroby osobních aut.

Výrobci aut a jejich subdodavatelé loni na tržbách dosáhli 1,6 bilionu korun. Necelý bilion přitom připadal na finální výrobce automobilů. Ti v Česku loni zaměstnávali téměř 47 tisíc lidí a průměrná výše výdělku v automobilkách dosáhla 78 629 korun. „Ukazuje to že, autoprůmysl je schopný lidi velmi dobře zaplatit. Jsem rád, že se už nemluví o tom, že automobilky jsou montovny. To neplatí. Je to výroba s velmi vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl viceprezident AutoSAP Martin Jahn.

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Proti tomu u subdodavatelů a výrobců automobilových dílů dosáhla průměrná mzda 52 848 korun. Toto odvětví bylo zároveň silněji postižené propouštěním. Zatímco u automobilových výrobců se zaměstnanost meziročně snížila o desetinu procenta, u dodavatelů šlo o pokles o 2,4 procenta.

Podle Jahna by se ale do budoucna mohla zaměstnanost v českém autoprůmyslu zvyšovat spolu s tím, jak se některé výrobní závody v západní Evropě dostávají do potíží a část výroby by se tak mohlo podařit dostat do Česka. To je totiž stále kvůli nižším mzdám levnější, zároveň má vysoký podíl vzdělanosti pracovní síly a odpovídající míru produktivity.

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