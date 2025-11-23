Výparům v letadlech může odzvonit. Aerolinky hledají řešení, chystá se i zákon

Jan Dvořák
  12:00
Letecké společnosti celého světa i výrobci motorů zavádějí nová opatření, aby omezili případy úniku toxických výparů na paluby letadel. Tlak na řešení dlouholetého a chronického problému v leteckém průmyslu se tak stupňuje. Společnost American Airlines zavádí konstrukční úpravu svých airbusů, v procesu schvalování je nový americký zákon, který by nařizoval instalaci senzorů do letadel.
ilustrační snímek

Americký deník The Wall Street Journal v září informoval, že v posledních letech prudce vzrostl počet úniků oleje a dalších leteckých kapalin vedoucích k intoxikaci vzduchu na palubách dopravních letadel jedovatými látkami. V některých případech dokonce výpary cestující přiotrávily.

Podle interních údajů odvětví, které deník prozkoumal, dochází v USA k únikům toxických látek přibližně u 800 z milionu letů, což je až 22krát denně. To je mnohem více, než odhaduje Federální úřad pro letectví (FAA) na svých webových stránkách. Zde uvádí méně než 33 případů z milionu odletů.

Na konci září podepsala německá Lufthansa předběžnou dohodu o novém oleji, který je podle mluvčího bezpečnější než stávající maziva. Ostatní dopravci včetně Delty, Air France, KLM anebo EasyJet nyní tlačí na výrobce motorů, aby schválili méně toxické mazivo.

Toxické výpary v letadlech ohrožují posádky i cestující, tvrdí vědci

Letecká společnost American Airlines již zahájila zavádění konstrukčních úprav desítek svých letadel řady A320. Ty Airbus nabízí dopravcům jako modernizační upgrade, uvedly zdroje obeznámené s touto záležitostí.

Nový olej na obzoru

Letecký průmysl uznává, že toxické sloučeniny používané v motorových olejích mohou unikat do motorů a dostat se do přívodu vzduchu. Obecně ale tvrdí, že úroveň kontaminace v takových případech je příliš nízká na to, aby představovala nebezpečí pro cestující v letadle.

Co způsobuje únik toxických látek do kabiny?

Většina dopravních letadel používá tzv. bleed air system, kdy se odčerpaný stlačený vzduch z částí motoru využívá pro tlakování kabiny.

Tento vzduch je nefiltrovaný pro specifické olejové výpary – směšuje se s recirkulovaným vzduchem na palubě a distribuuje se dovnitř letadla.

Když těsnění v motoru nebo APU (pomocná pohonná jednotka) selže, do systému se mohou dostat oleje či jiné hydraulické kapaliny.

Tyto se pak v horké části motoru nebo APU odpaří či pyrolizují (rozkládají se tepelně) a mohou vytvořit toxické výpary.

Nový olej vyvinutý francouzskou skupinou NYCO Group používá řadu méně nebezpečných sloučenin, které by mohly zmírnit některá rizika úniku. Látku však zatím neschválili výrobci motorů pro komerční letectví. Od roku 2023 je mazivo k dispozici pro certifikaci výrobci motorů, loni ho úřady schválily v USA pro použití ve vojenských proudových motorech.

„Olej má bezpečnější profil s výrazně sníženým toxikologickým rizikem,“ říká vědecký ředitel společnosti Grégoire Hervé. Produkt nemusí být opatřený varovnými štítky ani souvisejícími zdravotními informacemi. „Vývoj této alternativy trval více než deset let,“ dodal.

50 tisíc dolarů

Úprava, kterou aerolinky American Airlines momentálně do svých letadel instalují, řeší způsob připojení potrubí k pomocné pohonné jednotce (APU) Airbusu A320. Podle informací z počátku loňského roku dokáže snížit hladinu zápachu v kabině až o 45 procent. Airbus prováděl tuto změnu od konce roku 2022 a plánoval ji nabídnout k dodatečné montáži do stávajících letadel. Kvůli nedostatku oceli po ruské invazi na Ukrajinu se procedura ale zpozdila.

American Airlines nyní plánují tuto modernizaci provést u více než pěti desítek letadel ve své flotile. Ostatní dopravci se zatím zdráhají zaplatit cenu přibližně 50 000 dolarů za letadlo, kterou Airbus za tuto sadu účtuje. V prezentaci na začátku loňského roku Airbus uvedl, že má dvě potvrzené objednávky na úpravu od několika provozovatelů z celého světa.

Letadlo BA muselo nouzově přistát. Pilot se nadýchal toxických výparů

Model Airbus A320, jehož je v provozu více než 11 300 strojů, tvoří 77 procent celkové flotily letadel tohoto výrobce a téměř třetinu všech komerčních letadel v provozu po celém světě.

Také letecké společnosti American Airlines a Delta se snaží modernizovat a nahradit pohonné jednotky vyrobené společností Honeywell pro letadla A320, které byly identifikovány jako opakovaný zdroj úniků oleje. Rozsáhlejší modernizace, která mění polohu přívodu vzduchu do motoru, bude k dispozici až s novými dodávkami letadel.

Chystá se i zákon

V září 2025 napsalo 39 členů amerického Kongresu dopis Federálnímu úřadu pro letectví (FAA) s výzvou, aby úřad urychlil snahy o zlepšení standardů hlášení případů zamoření letadel kouřem. Má vytvořit nový mechanismus, pomocí něhož by cestující mohli tyto případy hlásit regulačnímu orgánu. Následně byl znovu předložen návrh zákona, který by nařizoval instalaci senzorů v letadlech a vyžadoval by, aby americké letecké společnosti zveřejňovaly rizika toxického zamoření pro posádku a cestující.

Zákon o právu cestujících na informace (Air Travelers Right to Know Act), který na konci října znovu předložil kongresman Adriano Espaillat, by leteckým společnostem ukládal povinnost informovat cestující ihned po zakoupení letenky o rizicích trvalých zdravotních následků a možného poškození mozku. Stejná povinnost by se vztahovala i na pracovní smlouvy členů posádky, uzavírá The Wall Street Journal.

