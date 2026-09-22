Americký ministr dopravy Sean Duffy v pondělí večer oznámil, že poškozené komunikační linky se podařilo opravit a provoz na letištích se postupně obnovuje. Varoval však, že návrat k normálu potrvá delší dobu, protože letiště se musí vypořádat s nahromaděnými zpožděními.
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„Obnovení všech stávajících zpoždění nějakou dobu potrvá,“ uvedl Duffy na sociálních sítích a cestujícím doporučil, aby si před cestou ověřili aktuální stav svého letu u letecké společnosti.
Výpadek radaru i rádiového spojení
Problém začal v pondělí ráno, kdy selhal hlavní komunikační okruh ve středisku Federálního úřadu pro letectví (FAA) ve Filadelfii. Když se systém pokusil automaticky přepnout na záložní spojení, ukázalo se, že také nefunguje. Dělníci totiž při stavebních pracích poškodili klíčový optický kabel.
Hours after telecom lines were severed by a construction crew in New Jersey, leading to a travel nightmare at five major Northeast airports, repairs have been completed and operations have resumed, Transportation Secretary Sean Duffy announced. https://t.co/tpTyUomUTu— CNN (@CNN) September 22, 2026
Výpadek způsobil, že dispečeři letového provozu na několik hodin přišli o radarová data i rádiové spojení. Podle šéfa FAA Bryana Bedforda byl přerušený úsek optického vedení dlouhý přibližně 180 metrů.
Nejvíce situace zasáhla letiště Newark v New Jersey. Podle portálu Flightradar24 na něm od zhruba 9:40 dopoledne do krátce po 17:20 místního času nepřistál žádný komerční let. Více než 600 letů bylo na Newarku zrušeno nebo se jich výpadek jinak dotkl.
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Problémy se přenesly také na letiště Johna F. Kennedyho a LaGuardia v New Yorku a na filadelfské letiště. Jen na Philadelphia International Airport bylo podle agentury AP zrušeno více než 200 letů. Přibližně 90 letů bylo v průběhu dne odkloněno na jiná letiště.
Večer už se provoz na hlavních letištích obnovoval. FAA zároveň uvedla, že opět fungovalo primární i záložní spojení a letiště v oblasti New Yorku už nebyla podřízena omezením odletů ze strany úřadu.
Kdo kabel přerušil
Výpadek způsobili dělníci společnosti NJ Transit, kteří překopli optický kabel při stavebních pracích v oblasti mezi Newarkem a New Brunswickem. Podle předběžných informací pracovali asi tři metry od míst, kde měly podle plánu vést inženýrské sítě.
Situace podle amerických úřadů ukázala zranitelnost současného systému. Střediska řízení letového provozu využívají dvě komunikační trasy, primární a záložní. V pondělí selhala hlavní trasa právě ve chvíli, kdy byla záložní linka mimo provoz kvůli přerušenému optickému kabelu.
Nešlo přitom o první podobný problém ve stejném středisku. Zařízení FAA ve Filadelfii způsobilo významná narušení provozu na Newarku už letos na jaře. Bedford uvedl, že hlavní okruh, který v pondělí selhal, se měl být nahradit při rozsáhlé modernizaci systému řízení letového provozu. Na tu ovšem chybějí peníze.
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„Pokud nedostaneme peníze na modernizaci, bude to takto v dohledné budoucnosti vypadat v Americe pořád,“ řekl listu The Wall Street Journal Bedford.
Výpadek navíc přišel v mimořádně nevhodnou chvíli. V New Yorku se koná Valné shromáždění OSN, kvůli němuž do města přicestovaly desítky zahraničních představitelů včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kanadský premiér Mark Carney kvůli problémům s lety nestihl plánovanou pondělní akci a do New Yorku dorazil se zpožděním.
Cestující hledali hotely i alternativní dopravu
Výpadek zkomplikoval cestu tisícům lidí. Některé aerolinky umožnily cestujícím bezplatnou změnu rezervace.
Cindy Phanová měla v pondělí ráno letět z Newarku do Minneapolis. Její let byl několikrát odložen a kolem třetí hodiny odpoledne se dozvěděla, že byl zrušen a přesunut až na úterý. Musela si proto zaplatit další noc v hotelu.
„Mohli jsme mít celý den v New Yorku,“ řekla AP. Dodala, že už se těšila domů za svými dvěma čivavami.
Jiní cestující se snažili situaci brát s nadhledem. Shannon Frankeová s manželem letěli z Nashvillu přes Chicago domů do Filadelfie poté, co v Tennessee sledovali vítězství Philadelphia Eagles nad domácími Titans 24:20. Jejich navazující let byl kvůli výpadku zrušen a pár zůstal v Chicagu.
Podařilo se jim sehnat hotel a rozhodli se situaci využít k návštěvě místní restaurace. „Prostě z toho chceme vytěžit maximum,“ řekla Frankeová.