Města bez lidí i nižší ceny. Provozovatelé výletních lodí sázejí na zimní sezonu

Isabel Rushtonová z anglického Stoke-on-Trentu je jednou z těch lidí, kteří zásadně cestují mimo sezonu. Na svém kontě má již 76 plaveb a ve Středomoří se plaví zásadně v prosinci. „Musíte se smířit s tím, že když budete mít smůlu, bude pršet a foukat,“ přiznává 76letá turistka. Pokud jde o prohlídku památek, uznává, že některá místa nemusí být otevřená. „Pokud ale otevřená jsou, nejsou tak obsazená,“ dodává.

Velké výletní lodě kotvící během léta ve Středomoří a severní Evropě se tradičně v zimě přesouvají do Karibiku a dalších teplých oblastí planety. Stále více provozovatelů však svá plavidla ve Středomoří koncem podzimu a v zimě ponechávají. V tu dobu je zde méně lidí a také počasí bývá příjemné. Plavby mimo sezonu po Evropě také nabízejí trasy za výhodné ceny, často poloviční v porovnání s letními tarify, píše americký list The New York Times.

Podle Asociace průmyslu výletních lodí je právě Středomoří v oblíbenosti výletních plaveb na druhém místě hned za ostrovy v Karibiku, Bahamami a Bermudami. Ze statistik vyplývá, že počet plaveb mimo sezonu ve Středomoří vzrostl v letech 2019 až 2023 o 23 procent. „S rostoucím počtem lodí i samotným cestovním ruchem stále více cestovatelů touží navštívit místa, kdy se do Evropy nehrnou desetitisíce dalších lidí,“ říká generální ředitel cestovní kanceláře Ocean & River Cruises Samuel Spencer.

Viking se ujímá vedení

Průkopníkem zimních středomořských tras je společnost Viking Cruises. Ta nabízí více tras a odjezdů mimo sezonu, kterou nazývá „klidnou“. Již od svého vzniku v roce 1997 poskytovala zákazníkům evropské říční výletní linky, zimní plavby v regionu začala nabízet v roce 2015. „Uvědomili jsme si, že cestovatelé by ocenili cestování po Středomoří v období, kdy zde panuje velmi příjemné počasí,“ řekl Richard Marnell, výkonný viceprezident pro marketing společnosti Viking.

Mezi dvacítkou aktuálně nabízených zimních středomořských tras byla nedávno osmidenní cesta mezi Benátkami a Aténami za cenu začínající na 2 999 dolarech ve srovnání s 5 299 dolary v létě za stejnou trasu. To představuje úsporu více než 40 procent.

Společnost Viking v současnosti provozuje více než 90 zaoceánských a říčních lodí a je úzce spjata s Evropou. Právě Evropané v roce 2023 představovali 60 procent její klientely. Lodě Viking omezené na cestující starší 18 let se zaměřují na „myslící lidi“, jak nazývá Marnell ty, kteří se zajímají o kulturu. Mnozí z nich jsou důchodci, kteří mohou flexibilně cestovat mimo sezonu.

S ním souhlasí i Victoria Hardison-Sterryová, cestovní poradkyně společnosti Lake Shore Travel z Orlanda na Floridě. Ta se zabývala demografickými rozdíly při rezervacích na „klidnou sezonu“ a došla k zajímavým závěrům. „Boomers jsou každopádně cílová skupina,“ říká. Upozorňuje, že právě starší dospělí mají tendenci oceňovat hodnotu plavby a flexibilní rozvrh. „Generace X s rodinami je již více omezena kalendářem,“ dodává.

Globální reorganizace

Také další evropské plavební společností, jako například MSC Cruises, již dlouhou nabízejí zimní středomořské plavby. Válka mezi Izraelem a Hamásem, která začala v říjnu 2023, totiž donutila změnit trasy lodí původně určených pro provoz na Blízkém východě.

Například Společnost Windstar Cruises přesunula svou loď Star Legend pro 312 cestujících do Středomoří, kde bude plout mezi Římem a Barcelonou. Ačkoli tato společnost začala zimní trasy začaly organizovat teprve loni v prosinci, uvedla, že je s výsledky spokojena. Letos rozšíří svůj zimní středomořský program. „Ceny jsou konkurenceschopnější než v létě,“ říká Spencer z Ocean & River Cruises Travel.

Trasa Barcelona–Řím trvá sedm dní a zahrnuje přístavy, jako jsou Nice a Cannes ve Francii a italský Janov. Cena se nedávno pohybovala od 2 028 dolarů (46 000 Kč) na osobu. Pro srovnání, červencová trasa Řím-Barcelona začíná na 4 799 dolarech (108 000 Kč), což je více než dvojnásobek zimní ceny.

Také společnost Celebrity Cruises zahájila celoroční plavby ve Středomoří teprve loni. Letos v zimě bude její loď Celebrity Infinity, která pojme 2 170 cestujících, brázdit Středozemní moře s nabídkou různých tras včetně osmi nocí v Itálii a Řecku v lednu za cenu od 987 dolarů (22 000 Kč) na osobu) a deseti nocí v únoru v Řecku od 998 dolarů (22 500 Kč) na osobu.

Autenticky strávený čas

Cesty výletních lodí mimo sezonu upřednostňují větší města, jako je Barcelona nebo Řím, do kterých je v zimě snadnější a levnější jet, před menšími přístavy, kde může být doprava mimo sezonu omezena nebo zastavena. Cenově výhodná sezona však vyžaduje určité kompromisy.

Hlavní muzea anebo archeologická naleziště mívají mimosezonní otevírací dobu, proto se některé trasy lodí aktuálně upravují s ohledem na sezonní otevírací dobu. S ročním obdobím se mohou měnit i zážitky. Pokud například v zimě navštívíte vinařství, pravděpodobně uvidíte vinice bez listí.

„Jelikož jsem byl na Santorini, když je bylo naprosto přeplněné, opravdu chápu utrpení některých lidí z nadměrného turismu,“ přiznává Samuel Spencer z Ocean & River Cruises. I z tohoto důvodu předpovídá, že obliba zimních plaveb bude nadále růst. „Ne masivně, ale dost výrazně pro ty, kterým nevadí chladnější, ale autenticky strávený volný čas,“ uzavírá manažer podle listu The New York Times.