Láhve vyrobené v ostravské společnosti Vítkovice Cylinders ze skupiny Cylinders Holding přepravuje vozidlo do její sesterské firmy Vítkovice Milmet v polském Sosnovci. „Na skutečnou přeshraniční trasu poprvé vyjelo auto, které ukazuje, že vodík může najít své místo i v náročné mezinárodní průmyslové logistice,“ uvedl generální ředitel Cylinders Holdingu Jan Světlík.
Tahač je plně kompatibilní se všemi typy standardních návěsů. „Při vývoji tahače jsme se soustředili na to, aby vodíkový pohon neznamenal kompromisy v jeho praktickém využití,“ řekl generální ředitel MIP János Onódi.
Jde o upravený vůz značky Ford, ze kterého pochází kabina a podvozek. Onódi řekl, že auta se vyrábějí v Turecku bez motoru a převodovky. „My po jejich obdržení dokončíme tento kamion jako vodíkový, plně homologizovaný, pod naší značkou Mobility & Innovation. Zatím se nám ukazuje, že spotřeba a technologie, které jsme navrhli do tohoto kamionu,mají reálný smysl a mají i ekonomický smysl,“ řekl Onódi.
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Dneškem podle něj začala „zelená doprava“ mezi Českem a Polskem. „Chceme vidět, jak v reálných podmínkách tohle skvělé auto, které kolegové na Slovensku vyvinuli a které, si myslím, že je nejšpičkovější v Evropě, bude fungovat,“ řekl Světlík.
Tahač dokáže na jedno naplnění ujet 600 až 750 kilometrů. Jeho kapacita je 48 kilogramů vodíku, doplnit palivo mu trvá přibližně deset minut.
Vodík je v Česku minimálně o 60 procent dražší
Klíčová je podle Světlíka cena vodíku, která je v Česku zatím minimálně o 60 procent vyšší než v jiných zemích, kde se od ní odečítají různé poplatky zatěžující dopravu. „Nicméně pořád je to přeprava, která je přeprava budoucnosti, protože přebytky elektrické energie v sítích nám budou způsobovat, že budeme schopni vyrábět velmi levný vodík a budeme ho samozřejmě distribuovat. Nemá cenu ten vodík dávat zpátky do elektřiny a nabíjet elektroauta, ale je třeba ho spotřebovat přímo,“ řekl Světlík.
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Společnost Cylinders Holding je největším evropským výrobcem vysokotlakých ocelových lahví a zároveň největším českým producentem vodíkových technologií. Vyrábí ocelové lahve pro nejrůznější typy plynů, včetně těch využívaných ve zdravotnictví či potravinářství.
Technologická společnost Mobility & Innovation Production se specializuje na vývoj a komplexní systémovou integraci vodíkových a bezemisních pohonných systémů.
Stanice v ostravských Dolních Vítkovicích byla uvedena do provozu v roce 2022 jako první veřejná vodíková plnicí stanice v Česku. Provozuje ji společnost Vítkovice, a. s.