Merkelová věří v letadla na vodík, Německo podpoří inovace letectví

Boj proti změnám klimatu a spalování fosilních paliv doléhá i na leteckou dopravu, která v současnosti generuje přibližně 2,5 procenta globálních emisí CO2. Německá vláda chce proto společně s představiteli leteckého průmyslu vykročit směrem k létání, které by bylo šetrné k životnímu prostředí.

Na středeční Národní letecké konferenci v saském Lipsku představili dokument s názvem Lipské prohlášení o budoucnosti letectví, kterým nastínili směřování německého letectví k nulovým emisím skleníkových plynů. „Spolková vláda podporuje vývoj nových metod pohonu,” citoval z dokumentu server Deutsche Welle.

Co se týče finanční podpory zeleného letectví, bude kabinet zřejmě spoléhat na příjmy z takzvané letecké daně. Tu Německo zavedlo v roce 2011, její sazba na jednu letenku se v současnosti pohybuje v rozmezí sedm až 42 eur.

Spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer ve středu řekl, že vláda se „zavázala zajistit, aby se příjmy z letecké daně využívaly pro výzkum, inovace a klimatické cíle”. Scheuer nevylučuje ani případné zvýšení této daňové sazby.

Vodíkový pohon

Mezi účastníky lipské letecké konference byla i kancléřka Angela Merkelová. Ta ve svém projevu představila energetickou strategii využívání vodíku, kterou by mělo Německo zavést do konce letošního roku.

A nevyloučila ani to, že by vodíkové palivo mohly v budoucnu využívat i letadla. „Potenciál vodíku pro letectví dosud nebyl využit,“ citoval Merkelovou server Deutsche Welle. Například některé vlaky už na vodík v Německu jezdí. V nedalekém Dolním Sasku vozí pasažéry soupravy od francouzské společnosti Alstom, které pohání chemická reakce mezi vodíkem a kyslíkem.

Na rozdíl od klasického spalovacího motoru neprodukuje vodíkový pohon žádné emise, výsledným produktem je pouze voda. Některé technologické startupy již pracují na tom, aby mohla palivové články tohoto typu využívat i letadla.

Například americký startup Alaka’i Technologies chce do konce letošního roku uskutečnit zkušební let svého stroje na vodíkový pohon. Pětimístné letadlo by mělo mít dolet necelých 500 kilometrů, píše časopis Forbes. Společnost doufá, že v příštím roce získá i certifikaci amerického leteckého úřadu.