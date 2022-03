Právě zapojením rychlovlaků směřujících do Prahy od Vídně a Brna a zároveň i spojením z německých Drážďan, připojením nové plánované železnice do Benešova by ze stávajících pražských tratí vytlačil tento uzel současnou příměstskou dopravu. Pokud tedy v hlavním městě nepřibudou nové koleje, budou přetížené tahy na hlavní i Masarykovo nádraží.

Vestibuly zastávek budou umístěné podobně jako metro pod povrchem.