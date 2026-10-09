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Cestujících ve vlacích přibylo o 5,2 milionu. Nákladní přeprava poklesla

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  12:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Vlaky za první pololetí přepravily 96,97 milionu cestujících, meziročně o 5,21 milionu více. První i druhé čtvrtletí zaznamenaly meziroční nárůst o 2,6 milionu cestujících. Průměrná přepravní vzdálenost byla 55,67 kilometru, loni byla ve stejném období o necelý kilometr kratší. Vyplývá to z předběžných statistik zveřejněných ministerstvem dopravy.

Podle dřívějších informací většinu cestujících ve vlacích přepravily České dráhy, které za první pololetí evidovaly 85,5 milionu cestujících, meziročně o 6,8 procenta více. Arriva letos za stejné období přepravila zhruba o 200 000 lidí méně, a to 4,2 milionu. Další cestující využili například vlaky RegioJetu nebo Leo Expressu.

Za celý rok 2025 podle konečných statistik vlaky přepravily 192,31 milionu cestujících. Průměrná vzdálenost, kterou každý cestující vlakem ujel, byla 55,79 kilometru. Počet přepravených cestujících se loni přiblížil úrovni před covidovou pandemií, kdy v roce 2019 využilo železnici 193,84 milionu cestujících.

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Nákladní železniční přeprava za první pololetí převezla 41 milionů tun nákladu, loni to bylo za první půlrok 42,5 milionu tun. Stejně jako loni i letos více než dvě třetiny připadaly na mezinárodní přepravu, zbytek na vnitrostátní. Průměrná vzdálenost, na kterou byl letos náklad přepravován, byla 178,67 kilometru, loni byla o 8,75 kilometru kratší. Za celý loňský rok železnice podle konečných výsledků přepravila 82,95 milionu tun nákladu, meziročně o 2,55 milionu tun více.

Ačkoli loni nákladní přeprava zaznamenala mírný nárůst, množství přepraveného nákladu na železnici se dlouhodobě snižuje. Důvodem je především úbytek tradičních komodit spojených s těžkým průmyslem, jehož význam se v Evropě dlouhodobě snižuje, a zároveň nižší konkurenceschopnost železnice vůči silniční dopravě.

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Silniční nákladní doprava letos podle předběžných statistik přepravila v prvním pololetí 224,28 milionu tun, meziročně o 3,8 milionu méně. Za celý rok 2025 kamiony přepravily 465,39 milionu tun, meziročně o 5,1 procenta více. V letošním roce se automobiloví dopravci potýkají s vysokou cenou nafty kvůli konfliktu na Blízkém východě.

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