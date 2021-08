ANALÝZA: Nejen chyby, nehodám vlaků mohly předejít investice

Zda a proč strojvedoucí expresu přehlédl dvojí návěstidlo, musí vyšetřit Drážní inspekce. I v případě lidské chyby existují systémy, které dokážou na poslední chvíli srážce předejít. I u Radonic křížení osobního vlaku s expresem z německého Mnichova takové zařízení hlídalo. Podle oslovených expertů ale starší typ zařízení v kombinaci s dálkově řízeným provozem ve výhybně nedával šanci chybu napravit.



Většinu nehod inspektoři uzavřou s tím, že hlavní příčinou bylo selhání člověka. To je případ i stále ještě relativně čerstvé srážky z loňského léta u Perninku na Karlovarsku. Zemřeli tam dva lidé. „Bezprostřední příčinou bylo pochybení strojvedoucího osobního vlaku jedoucího z německého Johangeorgenstadtu, který nesplnil své povinnosti, tedy neohlásil se dirigujícímu dispečerovi a bez jeho souhlasu nedovoleně odjel na trať. Přispívajícím faktorem byla absence technického zabezpečovacího zařízení, které by eliminovalo možné selhání lidského faktoru v zájmu bezpečného provozování dráhy,“ uvedla v závěrečné zprávě o nehodě Drážní inspekce.

Generální stop by nepomohl

Proti této nehodě byla ta u Radonic přece jen jiná. Vlaky se totiž nesrazily dále na trati, ale prakticky ihned poté, co se měly křižovat ve výhybně Radonice. „Osobní vlak 7406 byl opožděn asi o jednu minutu a ve výhybně Radonice měl i podle jízdního řádu pravidelně křižovat s vlakem Ex 351, který jel z Domažlic přesně. Byly dodrženy i pravidelné vjezdové koleje v Radonicích,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. V takovéto situaci by případnou chybu strojvedoucího nedokázal napravit dispečer nebo výpravčí ani s použitím takzvaného generálního stopu, který dokáže vlaky na dálku zastavit.



„Protože protijedoucí osobní vlak byl skoro u té výhybny, tak to není časové reálné při využití tohoto zařízení,“ uvedl předseda největší odborové centrály na železnici Odborového sdružení železničářů Martin Malý OSŽ. Reléové zabezpečovací zařízení totiž odpovídá možnostem a fungování železnice v době svého vzniku, tedy v polovině minulého století. Zabránit podobné nehodě tedy nedokáže samo, ale pouze ve spolupráci s člověkem, který strojvedoucího kontroluje.

Výpravčí byl až v Domažlicích

Pokud by tak na křížení vaků dohlížel výpravčí přímo v Radonicích, existovala by šance pro zastavení obou vlaků generálním stopem, protože podle Malého by viděl, že expres k návěsti na stůj jede příliš vysokou rychlostí a že včas už zastavit nedokáže.

V době nehody se ale nejbližší výpravčí nacházel ve zhruba pět kilometrů vzdálených Domažlicích.

Podobnou schopnost jako živý výpravčí, tedy předvídat pohyb vlaků a v případě nebezpečí vlaky zastavit, umí moderní zabezpečovač ETCS, na který v současnosti sází ministerstvo dopravy. Krátce po nehodě tak úřad informoval v tiskové zprávě, že v nejbližší době bude vláda schvalovat harmonogram postupného vybavování tratí tímto evropským zabezpečovačem do roku 2040, které má vyjít na 90 miliard korun. Není to ale věc nejmodernějších celoevropských zabezpečovačů. Podobný úkol má na stovkách kilometrů tuzemských tratí i takzvaný národní vlakový zabezpečovač. „Vlak pro zastavení potřebuje zábrzdnou vzdálenost. Pokud má před sebou ve vzdálenosti pět set šest set metrů návěst stůj, tak je spočítáno, kdy předtím musí začít brzdit, aby zastavil. Na toto je nastavený tento zabezpečovač, když tam ta reakce strojvedoucího včas není, tak zastaví místo něj,“ uvedl Malý.

Přednost má ale zmíněné ETCS. Důvodem jsou v první řadě peníze. Zatímco národním zabezpečovačem by muselo Česko koleje vybavovat ze svého rozpočtu, na mnohem dražší ETCS je možné mnohem snáze čerpat dotace z EU.

V dubnu například Správa železnic vysoutěžila zabezpečení trati mezi Voticemi a Českými Budějovicemi za 1,9 miliardy korun. Při přepočtu tak vychází kilometr zabezpečené trati zařízením ETCS na 17 milionů korun. Ceny vybavení národním zabezpečovačem, který ale podle regulí EU nebude smět být na hlavních tratích, vychází o řád méně,“ uvedl Jiří Dlabaja ze společnosti AŽD, která tratě v tuzemsku zabezpečuje.

