DB a další železniční společnosti v Německu zastavily své vlaky kvůli poruše, která zasáhla digitální železniční rádiový systém GSM-R. O půlnoci, tedy půldruhé hodiny po nahlášení problému, společnost DB uvedla, že odhalila příčinu, aniž by ji ale blíže specifikovala. První vlaky se rozjely zhruba půl hodiny nato.
Poruchou byly zasaženy nejen dálkové a regionální vlaky, ale také příměstské vlaky S-Bahn provozované DB, jakož i soukromé vlaky. V Berlíně byl například zastaven provoz v celé síti S-Bahn, stejně jako ve Stuttgartu. V Hamburku naopak vlaky Hochbahn jezdily. Výpadek postihl také nákladní železniční dopravu, uvedla DPA.
Šéfka DB Evelyn Pallaová řekla deníku Bild, že situace ohledně výpadku rádiové komunikace se stabilizovala pomocí nouzového systému. Dráhy slíbily cestujícím poukázky na taxi a ubytování v hotelech a tam, kde to bylo možné, jim umožnily počkat ve vlacích.
Problémy budou částečně přetrvávat až do dnešní ranní dopravní špičky. DB na X oznámila, že je nutné minimálně do 06:00 počítat se zpožděními či krátkodobými výpadky spojů.
GSM-R, což je zkratka pro Global System for Mobile Communications - Railway, je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace. S jeho pomocí se uskutečňuje komunikace mezi strojvedoucími a dispečerskými centry řízení železnice.
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Německý železniční systém v minulosti ve výjimečných případech zastavil provoz všech nebo většiny vlaků, avšak bylo to vlivem nepříznivého počasí, nikoliv z technických důvodů, připomíná agentura AP.