Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vlaky v Německu zastavila porucha GSM-R. Několik hodin stálo úplně všechno

Autor: ,
  23:18aktualizováno  24. června 6:11
Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na...

Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na několik hodin. (23. června 2026) | foto: AP

Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na...
Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na...
Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na...
Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na...
11 fotografií
Železniční doprava v Německu se podle Deutsche Bahn večer prakticky zastavila kvůli poruše digitálního rádiového spojení a vlaky s cestujícími zůstaly na nádražích. Obnovit provoz se podařilo až po několika hodinách.

DB a další železniční společnosti v Německu zastavily své vlaky kvůli poruše, která zasáhla digitální železniční rádiový systém GSM-R. O půlnoci, tedy půldruhé hodiny po nahlášení problému, společnost DB uvedla, že odhalila příčinu, aniž by ji ale blíže specifikovala. První vlaky se rozjely zhruba půl hodiny nato.

Poruchou byly zasaženy nejen dálkové a regionální vlaky, ale také příměstské vlaky S-Bahn provozované DB, jakož i soukromé vlaky. V Berlíně byl například zastaven provoz v celé síti S-Bahn, stejně jako ve Stuttgartu. V Hamburku naopak vlaky Hochbahn jezdily. Výpadek postihl také nákladní železniční dopravu, uvedla DPA.

Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na několik hodin. (23. června 2026)
Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na několik hodin. (23. června 2026)
Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na několik hodin. (23. června 2026)
Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na několik hodin. (23. června 2026)
11 fotografií

Šéfka DB Evelyn Pallaová řekla deníku Bild, že situace ohledně výpadku rádiové komunikace se stabilizovala pomocí nouzového systému. Dráhy slíbily cestujícím poukázky na taxi a ubytování v hotelech a tam, kde to bylo možné, jim umožnily počkat ve vlacích.

Problémy budou částečně přetrvávat až do dnešní ranní dopravní špičky. DB na X oznámila, že je nutné minimálně do 06:00 počítat se zpožděními či krátkodobými výpadky spojů.

GSM-R, což je zkratka pro Global System for Mobile Communications - Railway, je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace. S jeho pomocí se uskutečňuje komunikace mezi strojvedoucími a dispečerskými centry řízení železnice.

V Mnichově se srazily dva nákladní vlaky. Vagony se zřítily z mostu na ulici

Německý železniční systém v minulosti ve výjimečných případech zastavil provoz všech nebo většiny vlaků, avšak bylo to vlivem nepříznivého počasí, nikoliv z technických důvodů, připomíná agentura AP.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Navštívili jsme slovinské supermarkety. Kolik stojí nákup na severu i u Jadranu?

Slovinsko Maribor Ceny Lidl

Slovinsko není jen moře a horské výhledy, ale i běžné nákupy, které mohou Čechy příjemně či nepříjemně překvapit. Podívali jsme se do obchodů Lidl a Spar v Mariboru nedaleko rakouských hranic....

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Zabavené předměty na letišti (17. června 2026)

S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...

Šok z Volkswagenu: po milionu aut zkrouhne výrobu o další statisíce vozidel

Původní tepelná elektrárna Volkswagenu v německém Wolfsburgu (Ilustrační snímek)

Situace automobilového koncernu Volkswagen je napjatá a náročná, řekl ve čtvrtek na výroční valné hromadě šéf firmy Oliver Blume. Dodal také, že se obecné podmínky v automobilovém odvětví letos znovu...

Vlaky v Německu zastavila porucha GSM-R. Několik hodin stálo úplně všechno

Porucha systému GSM-R způsobila kompletní zastavení všech vlaků v Německu na...

Železniční doprava v Německu se podle Deutsche Bahn večer prakticky zastavila kvůli poruše digitálního rádiového spojení a vlaky s cestujícími zůstaly na nádražích. Obnovit provoz se podařilo až po...

23. června 2026  23:18,  aktualizováno  24. 6. 6:11

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Zabavené předměty na letišti (17. června 2026)

S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...

24. června 2026

Trafostanice jsou nově barevnější a chytřejší. Budou další, slibují distribuce

Trafostanice společnosti PREdistribuce s ekomuralem a motivem lišky se nachází...

Tvarem a nevýrazným zbarvením je kolemjdoucí téměř neregistrovali. Bezokenní přízemní trafostanice distribučních společností měly obvykle šedou barvu a plechové dveře s evidenčním číslem. Teď se...

24. června 2026

Den pro tank, nebo pro pohárek? Starbucks v Koreji žehlí marketingovou pohromu

Necitlivé načasování reklamní kampaně vyvolalo hněv mnoha Korejců. Někteří...

Všechny pobočky kavárenského řetězce Starbucks, kterých je v Jižní Koreji více než dva tisíce, v pondělí zavřely dříve, než měly. Důvodem nebyla rekonstrukce ani jiný technický problém, stalo se tak...

23. června 2026

Závislost Evropy na americkém plynu roste. A to kdysi chtěla jeho dovoz zakázat

Americký tanker Isabella vplouvá do přístavu terminálu LNG ve Svinoústí. (28....

Závislost Evropy na dovozech zkapalněného zemního plynu ze Spojených států se zvyšuje a sílí hlasy, které upozorňují, že kontinent v posledních letech jen vyměnil Rusko za jiného dominantního...

23. června 2026

Akcie SpaceX se propadají. Firma za tři dny přišla o 600 miliard dolarů

Elon Musk

Euforie po vstupu SpaceX na burzu rychle vyprchává. Akcie společnosti vedené Elonem Muskem třetí den v řadě výrazně oslabily a firma během několika dní přišla na tržní hodnotě o více než 600 miliard...

23. června 2026  15:54

Pražská burza chystá nový ETF fond, má přitáhnout drobné i větší investory

Burza cenných papírů v Praze. Ilustrační foto

Na pražskou burzu míří novinka, která má přitáhnout pozornost investorů. „Na podzim odstartuje burzovně obchodovaný fond (ETF) kopírující index pražské burzy,“ oznámil generální ředitel Burzy cenných...

23. června 2026  13:17

Íránská ropa může po desetiletích embarga znovu plynout do USA. Ve hře je i Asie

Americký viceprezident J. D. Vance vystupuje během jednání o ukončení konfliktu...

Administrativa prezidenta Trumpa dočasně zmírnila některé sankce vůči Íránu. Poprvé po téměř čtyřech desetiletích budou mít američtí výrobci pohonných hmot možnost nakupovat íránskou ropu. Úleva od...

23. června 2026  11:30

Na jižní Moravě začínají žně. Kvůli suchu budou menší výnosy, říkají zemědělci

Pole s obilím před sklizní (6. srpna 2025)

V úterý vyjedou zemědělci na první letošní sklizně. Jak řekl iDNES.cz předseda Zemědělského družstva Bulhary na Břeclavsku Antonín Osička, zatím se jenom spíš čistily uschlé kousky ječmenů, v úterý...

23. června 2026  9:30

Nové penzijní spoření stačí akciím jen zpočátku, ukázal výpočet. Jak se vyplatí?

Premium
investice

Chystané změny v doplňkovém penzijním spoření mohou Čechům na stáří přinést statisíce korun navíc. Výrazné snížení správcovských poplatků a úprava pravidel dělají z penzijního připojištění atraktivní...

23. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dehormuzifikace obchodu. Střední koridor přes Asii posílil, náhrada z něj ale nebude

Aktau se v mezidobí stal jedním z nejdůležitějších logistických center...

Zatímco veškerá pozornost je upřena k řešení zablokovaného Hormuzského průlivu, euroasijský obchod se stále více přesměrovává k pozemním alternativám. Transkaspická dopravní trasa (TITR), známá také...

23. června 2026

Slábnoucí spotřeba alkoholu vídeňské vinaře netrápí. Zažívají zlaté časy

Fronta před občerstvením Wieninger am Nussberg ve vídeňských vinicích (27....

Navzdory celosvětovému poklesu spotřeby alkoholu vinaři ve Vídni žádnou krizi nepociťují. Naopak. Poptávka po vínech z rakouské metropole je podle nich nejvyšší v historii. Tamní sdružení WienWein...

22. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.