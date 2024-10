Brnem projede 270 rychlovlaků každý den. Přestavba kolejí má začít v roce 2028

Hlavním účelem přestavby uzlu je léta diskutovaný přesun hlavního nádraží z původního umístění v centru města k řece Svratce do lokality nynějšího Dolního nádraží. Kompenzací za přesun nádraží do jiné lokality má být vybudování takzvaného severojižního kolejového diametru, tedy podzemního tramvajového spojení, které cestující z nového hlavního nádraží přepraví do centra města.

Nové hlavní nádraží, na jehož vizuální podobě se bude podílet nizozemské studio Benthem Crouwel Architects a West8, bude ústředním bodem pro většinu linek s výjimkou nejrychlejších rychlovlaků označovaných jako sprinter. Ty budou zastavovat v terminálu Vídeňská na jihozápadním okraji města.

Konkrétně půjde o 36 spojů pendlujících na trasách Praha–Brno–Ostrava a Berlín–Praha–Brno–Vídeň. To ovšem neznamená, že by žádný vlak z Berlína nedojel až do centra Brna. Obě linky budou mít totiž expresní variantu počítající se zastávkou přímo na brněnském hlavním nádraží a také se stejným počtem spojů, tedy s 36 vlaky denně.

Kromě nich budou na brněnském hlavním nádraží odbavovat rychlovlaky mířící do Budapešti, Olomouce, Zlína a do Luhačovic. Tam dnes vede devítikilometrová neelektrifikovaná lokální trať, takže rychlíky směřující do Luhačovic musí ve Starém Městě u Uherského Hradiště přepřahat na dieselové lokomotivy.

Elektrifikace luhačovické trati je součástí plánované rozsáhlé přestavby mezi železničními stanicemi Veselí nad Moravou a Kunovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Újezdec u Luhačovic a Luhačovice a Bojkovice město. Napojení konvenčních tratí na vysokorychlostní síť je totiž součástí tuzemské strategie, jak benefity rychlé železnice prodat i lidem žijícím mimo velká města.

Samotná přestavba kolejí v Brně by podle aktuálních odhadů měla začít v roce 2028 a hotová by měla být během osmi let. Počítá se se zrušením zhruba devíti kilometrů kolejí vedoucích na nynější hlavní nádraží, přestavbou přibližně čtrnácti kilometrů železnice a nově se vybuduje dvoukilometrový úsek.

Nákladný projekt

Přestavba brněnského železničního uzlu je poměrně drahý projekt. Letos na jaře jej generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda vyčíslil na 63 miliard korun. Zároveň uvedl, že datum zahájení výstavby, které se objevuje v oficiálních materiálech, není jisté.

„Tohle desetiletí by mělo být o výstavbě. Zaznívá z naší strany i rok 2028, někdo uvádí 2026. Korektní je říct, že v tomhle desetiletí se začne stavět,“ prohlásil v březnu tohoto roku Svoboda.

Kvůli finanční náročnosti projektu stát zvažuje, že zapojí do výstavby soukromého investora. Takzvaný PPP model už ministerstvo dopravy chystá při financování vysokorychlostních tratí v okolí Brna.

V případě nádraží by podle ministra dopravy Martina Kupky mohl případný koncesionář vydělávat díky pronájmu prostor ve stanici. Tento model už před lety vyzkoušely České dráhy při rekonstrukci odbavovací haly pražského hlavního nádraží s nevalným výsledkem. Správa železnic se s tehdejším dodavatelem stále soudí o vyrovnání za nedokončené práce.