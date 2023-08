Zpoždění na železnici narostla. Problémy mají linky na Ostravu a na Cheb

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Dochvilnost dálkových vlaků se v Česku meziročně citelně zhoršila. Netýká se to ale všech linek a všech dopravců, ale jen některých případů. Nejčastější zpoždění si během loňského roku vozily rychlíky a expresní vlaky na hlavní páteřní trase z Prahy na sever i jih Moravy, tedy do Ostravy a do Luhačovic.