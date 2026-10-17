„Digitální signalizace a automatizované řízení by mohly zvednout využití tratě přibližně o 30 procent. Intervaly mezi spoji by totiž byly kratší a přizpůsobily by se jízdním řádům v případě zpoždění,“ uvedl pro Bloomberg generální ředitel společnosti Siemens Mobility Michael Peter. „Všechno se točí kolem přesnosti a k tomu je potřeba technologie, která bude pokrývat celou trasu.“
Podle údajů společnosti Deutsche Bahn dorazila v září s méně než šestiminutovým zpožděním jen polovina dálkových vlaků. Loni bylo kvůli infrastruktuře opožděno 6 831 spojů denně. Téměř pětina zabezpečovacích zařízení je totiž stále mechanická.
Naopak lokomotivy dnes připomínají spíše počítače. Vlajková loď Intercity-Express (ICE) společnosti Siemens Mobility například disponuje zhruba tisícovkou senzorů, které denně generují přibližně miliardu datových bodů. Celá flotila pak denně ujede asi milion kilometrů, což softwaru umožňuje jednotlivé soupravy dlouhodobě sledovat a odhalit neobvyklé chování ještě předtím, než dojde k poruše.
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Drastický propad spolehlivosti německých drah: včas jede jen každý druhý vlak
Cílem je tedy zmodernizovat i samotné tratě, které v současnosti zahrnují přibližně sto různých typů zabezpečovacích systémů, což komplikuje nejen jejich údržbu, ale i zavedení jednotného digitálního systému.
Novější signalizační zařízení by mohla přesunout velkou část zpracování bezpečnostních údajů do datových center. Instalace podél kolejí by tedy zůstaly, ale software by centrálně rozhodoval o stavu tras a odesílal příkazy k výhybkám či návěstidlům.
V budoucnu by pak provoz mohla koordinovat i umělá inteligence. Některé vlaky by například zpomalila, protože trať před nimi je obsazená, jiné by kvůli zpoždění upřednostnila. Dokázala by také přepočítat provoz, aby se síť vrátila k dodržování jízdního řádu.
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Správa železnic plánuje další elektrizaci tratí. ETCS zavede na hlavních koridorech
Součástí této modernizace je také Evropský systém řízení vlaků (ETCS), který třeba Švýcarsko využívá už od roku 2018. Německo však s transformací teprve začíná a na konci roku 2025 bylo ETCS vybaveno pouze 683 kilometrů tratí z celkových 33 tisíc. Deutsche Bahn totiž svou původní strategii minulý rok v létě stáhla, protože by systém nestihla instalovat včas.