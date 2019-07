Dopravce platí miliony za smrt Brita, který se vykláněl z vlaku. Málo varoval

V srpnu 2016 seděl čtyřiadvacetiletý Simon Brown ve vlaku mířícím z letiště Gatwick do Londýna. Do cílové stanice však již nedorazil. Poblíž zastávky Wandsworth Common v jižní části hlavního města se vyklonil z okna vlaku, který jel rychlostí 98 kilometrů za hodinu a narazil hlavou do ocelového nosníku podél trati, informuje BBC.

Dopravce přiznal, že porušil bezpečnostní směrnice a rodině zesnulého se omluvil. Podle zprávy z vyšetřování nebyl totiž nápis varující před vykláněním z oken vlaku dostatečně viditelný, neboť se v jeho okolí vyskytovalo dalších šest oznámení. „Bylo to tragické korporátní pochybení v jinak dobře fungující společnosti,“ uvedl soudce Jeffrey Pegden. Tento týden padl rozsudek. GTR musí zaplatit pokutu jeden milion liber a k tomu náklady ve výši 52 tisíc liber.

„Bez ohledu na uložený trest doufáme, že se dopravní společnosti poučí z naší tragédie a budou brát vážněji své povinnosti vůči cestujícím,“ uvedla rodina Browna. Britská drážní inspekce v reakci na nehodu vyzvala všechny dopravce, aby zvážili zabezpečení stahovacích oken. GTR v roce 2017 vyřadil všech 14 vlaků s tímto typem oken z provozu.

Platí zákaz vyklánět se z okýnek

Zákaz vyklánění se z oken vlaku platí obecně ve všech zemích a na všech železnicích světa. V tuzemsku dopravci formulují pravidla, takzvané smluvní přepravní podmínky, které říkají, jak se cestující má chovat během jízdy nebo například když nastupuje a vystupuje.

„Jedním ze zákazů je u nás právě i zákaz vyklánět se z okýnek. Otevíratelná okna jsou opatřena varovným nápisem, v mezistátních vlacích jde dokonce o vícejazyčné nápisy, případně jsou vybaveny mezinárodně srozumitelným symbolem. Pokud by se cestujícímu cokoliv stalo nebo by nějakým způsobem ohrozil bezpečnost drážního provozu, není za to vinen dopravce ale ta osoba, která poruší tyto podmínky,“ vysvětluje Martin Novák, tiskový mluvčí Drážního úřadu.

Naposledy se taková situace řešila v srpnu 2018, kdy muž kvůli adrenalinovému videu přelézal ve vlaku za jízdy z jednoho okénka do druhého (psali jsme zde). Za své jednání dostal nejvyšší možnou pokutu 10 tisíc korun. „Prakticky vždy za těmito nehodami stojí porušení pravidel bezpečnosti, riskantní, někdy i frajerské chování. U starších osob to může být pod vlivem alkoholu, u mladších z nudy a nezralosti, kdy si neuvědomují míru rizika,“ uvádí tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Projektant Perner na nepozornost doplatil

Případy podobné tomu v Británii si však dopravci ani drážní inspektorát nevybavují. „Nejčastěji evidujeme úrazy, kdy někdo upadne ve vlaku nebo při nastupování a vystupování,“ uvádí tiskový mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.



Socha Jana Pernera před pardubickým nádražím

Šťáhlavský však připomíná případ projektanta a stavitele železničních tratí Jana Pernera z roku 1845. Tehdy šlo o první tragickou událost po zahájení pravidelného provozu na trati Olomouc – Praha. U dnes již neexistujícího choceňského tunelu, který si chtěl Perner prohlédnout, se postavil na stupátko vagónu a vyklonil se. Hlavou a paží však narazil na sloupek - označník a na následky zranění další den zemřel.



Vlaky s vysouvacími okny na českých kolejích stále jezdí, přesný počet však není znám. „Pouze lze odhadnout, že dnes má více jak polovina našich vozidel plná neotevíratelná okna a nová vozidla se už vyrábí jen s plnými okny,“ doplňuje Šťáhlavský.

I RegioJet má většinu svých vozů vybavených pevnými neotevíracími okny. „Zejména z toho důvodu, že jsou vozy vybaveny klimatizací a pro její účinnost je třeba, aby byly vozy uzavřeny,“ doplňuje tiskový mluvčí Aleš Ondrůj. Všechny vlaky společnosti Leo Express mají pevná neotvíratelná okna.