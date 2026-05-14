Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Unikátní vlakotramvaj LENKA dorazila na trať Kopidlnka. Má za sebou první úsek bez pomoci

Autor:
  18:52
Projekt, který mnozí považovali za aprílový žert, nabírá reálné obrysy. Technologická společnost AŽD dokončila přesun svého unikátního vozidla LENKA (Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD) na trať mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem. Přestavěná tramvaj, která má v budoucnu nahradit vysloužilé motorové vozy na lokálních tratích, je nyní připravena na první sérii testovacích jízd.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vlakotramvaj dorazila na místo určení z Brna, kde se uskutečnila její úvodní technická příprava. Logisticky náročný přesun byl zakončen v Domousnici, kde bylo vozidlo přemístěno ze speciálního silničního návěsu přímo na kolejnice. Poslední úsek cesty do cílové stanice již LENKA zvládla sama a bez pomoci.

„Poslední část přesunu absolvovala „vlastní silou“ poté, co byla v Domousnici přemístěna ze speciálního návěsu na železniční trať,“ pochlubila se dopravní společnost na sociálních sítích.

Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na trať Kopidlno - Dolní Bousov (14. května 2026)
Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na trať Kopidlno - Dolní Bousov (14. května 2026)
Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na trať Kopidlno - Dolní Bousov (14. května 2026)
Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na trať Kopidlno - Dolní Bousov (14. května 2026)
Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na trať Kopidlno - Dolní Bousov (14. května 2026)
21 fotografií

Recyklace za „zlomek ceny“

Základem vozidla je původně městská tramvaj typu KT8D5.R2, která dříve sloužila v brněnských ulicích. Volba tohoto konkrétního modelu od pražského výrobce ČKD nebyla náhodná – pro železniční provoz je klíčové, že je tramvaj vybavena dveřmi na obou stranách.

Náhrada za vysloužilé motoráky. AŽD zkouší recyklovanou bateriovou tramvaj

Podle vyjádření mluvčího AŽD Jiřího Dlabaji z posledních týdnů se náklady na pořízení a úpravu vozidla pohybovaly kolem 12 milionů korun. V porovnání s novými elektrickými vlaky, jejichž cena přesahuje 120 milionů korun, tak jde o ekonomicky velmi zajímavou alternativu. Přestavba tramvaje cenově odpovídá spíše pořízení nového elektrobusu než mnohonásobně dražšímu vlaku.

Na projektu dle prohlášení AŽD spolupracovala celá plenta českých technologických společností, jako je STARMON, RADOM, MSV elektronika, DCom, DPMB a další. Na realizaci vlakotramvaje se budou podílejí prý zrovna tak studenti Fakulty dopravní ČVUT.

Zelená testovací platforma

Vozidlo je vybaveno trakční baterií, což mu umožňuje provoz na tratích bez trolejového vedení. Cílem projektu však není jen samotná přepravě cestujících. Generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle také zdůraznil, že LENKA má sloužit především jako „zelená testovací platforma“ pro ověřování nových technologií a komponentů vyvíjených touto společností.

„Zkušenosti z projektu by mohly otevřít odbornou debatu o budoucích provozních pravidlech, která by umožnila širší využití takzvaných vlakotramvají na regionálních tratích,“ dodal Chrdle.

Tramvaj místo drahého vlaku. Hledá se cesta, jak zlepšit ekonomiku lokálek

Ačkoli Ministerstvo dopravy ČR i některé kraje o využití lehčích a levnějších vozidel na železnici uvažují delší dobu, projekty se často zasekávají ve fázi ekonomických studií. AŽD se rozhodlo jít cestou přímého testování v praxi.

I když provoz lehkých kolejových vozidel podléhá přísným pravidlům EU, společnost chce na trati Kopidlno – Dolní Bousov prakticky dokázat, že i upravená tramvaj může bezpečně fungovat v rámci klasické kolejní infrastruktury. Zbrusu nová vlakotramvaj nyní projde svými prvními zkušebními jízdami.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Unikátní vlakotramvaj LENKA dorazila na trať Kopidlnka. Má za sebou první úsek bez pomoci

Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na...

Projekt, který mnozí považovali za aprílový žert, nabírá reálné obrysy. Technologická společnost AŽD dokončila přesun svého unikátního vozidla LENKA (Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD)...

14. května 2026  18:52

Písek mizí rychleji, než vzniká. Jeho těžba ohrožuje ostrovy i celé ekosystémy

Plavidlo těžící písek z mořského dna (26. listopadu 2021)

Písek je nejvíce těženým pevným materiálem na světě. Jeho spotřeba kvůli stavbám, průmyslu a rozšiřování měst však převyšuje jeho přirozenou obnovu. Následky dopadají především na pobřeží, mořské...

14. května 2026  18:30

Výrobci čipů ve střehu. Blokáda Hormuzu ohrožuje dodávky klíčových surovin

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Uzavření Hormuzského průlivu doléhá i na polovodičový průmysl. Asijští výrobci čipů čelí riziku narušení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), helia a dalších klíčových surovin potřebných pro...

14. května 2026  16:29

Analytici vítají obnovení dluhopisů pro občany, popsali výhody proti spoření

Ministryně financí Alena Schillerová představuje dárkové certifikáty...

Jako dobrý krok vidí analytici obnovení státních dluhopisů pro občany. Podle nich mohou tyto dluhopisy být konkurencí pro některé investiční produkty, zejména pro spořicí účty, a to díky nízké míře...

14. května 2026  15:58

Superdávka je odložená. Co to znamená pro lidi, kteří o ni požádali?

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Superdávka, která nahrazuje příspěvky na děti, bydlení a některé další, se z původního květnového termínu odložila o další měsíce. Co to znamená pro lidi, kteří na ni nebo na některý z minulých...

28. února 2026,  aktualizováno  14. 5. 15:41

Nízkonákladová aerolinka krachla kvůli drahé ropě, konkurence ji nahrazuje opatrně

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Konec Spirit Airlines, jedné z nejvýraznějších amerických nízkonákladových aerolinek, uvolnil konkurentům prostor ke zdražení a převzetí části tras. Problémy levného létání tím však nezmizely....

14. května 2026  15:10

Česká APS Holding získala důvěru evropské banky. Má posílit finanční stabilitu Evropy

Nové limity. Ukazatel LTV, tedy poměr úvěru a zastavené nemovitosti, se od...

Česká firma s českým vlastníkem slaví úspěch. Pražská skupina APS Holding, která se specializuje na správu problémových aktiv, spojila síly s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a společně...

14. května 2026  15:04

Boeing musí rodině oběti letecké nehody zaplatit odškodné přes miliardu korun

V Etiopii se krátce po startu z hlavního města Addis Abeby zřítilo letadlo se...

Letecká společnost Boeing bude muset vyplatit odškodné ve výši 49,5 milionu dolarů příbuzným 24leté Američanky, která zahynula při havárii letadla Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines v...

14. května 2026  14:14

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

14. května 2026  12:30,  aktualizováno  13:39

Válka s Íránem sužuje Malawi. Farmářům dochází hnojiva, hrozí hladová sezona

Bez dostatku hnojiv hrozí v Malawi katastrofální neúroda a hlad. (14. května...

Uzavření Hormuzského průlivu kvůli válce s Íránem otřásá světovým trhem s palivy i hnojivy. Nejtvrději dopadá na chudé země závislé na dovozu, zejména východoafrickou republiku Malawi, kde malí...

14. května 2026  12:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čínská automobilka vyjednává s Volkswagenem o koupi továrny v Evropě

Návštěvníci si prohlížejí stánky Xpeng během Auto China 2026 v Pekingu. (24....

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng vyjednává s Volkswagenem a s dalšími automobilkami o koupi továrny v Evropě. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume už dříve řekl, že by společnost mohla uvést...

14. května 2026  11:08

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

14. května 2026  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.