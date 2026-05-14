Unikátní vlakotramvaj LENKA dorazila na trať Kopidlnka. Má za sebou první úsek bez pomoci

Vlakotramvaj dorazila na místo určení z Brna, kde se uskutečnila její úvodní technická příprava. Logisticky náročný přesun byl zakončen v Domousnici, kde bylo vozidlo přemístěno ze speciálního silničního návěsu přímo na kolejnice. Poslední úsek cesty do cílové stanice již LENKA zvládla sama a bez pomoci.
„Poslední část přesunu absolvovala „vlastní silou“ poté, co byla v Domousnici přemístěna ze speciálního návěsu na železniční trať,“ pochlubila se dopravní společnost na sociálních sítích.
Recyklace za „zlomek ceny“
Základem vozidla je původně městská tramvaj typu KT8D5.R2, která dříve sloužila v brněnských ulicích. Volba tohoto konkrétního modelu od pražského výrobce ČKD nebyla náhodná – pro železniční provoz je klíčové, že je tramvaj vybavena dveřmi na obou stranách.
Podle vyjádření mluvčího AŽD Jiřího Dlabaji z posledních týdnů se náklady na pořízení a úpravu vozidla pohybovaly kolem 12 milionů korun. V porovnání s novými elektrickými vlaky, jejichž cena přesahuje 120 milionů korun, tak jde o ekonomicky velmi zajímavou alternativu. Přestavba tramvaje cenově odpovídá spíše pořízení nového elektrobusu než mnohonásobně dražšímu vlaku.
Na projektu dle prohlášení AŽD spolupracovala celá plenta českých technologických společností, jako je STARMON, RADOM, MSV elektronika, DCom, DPMB a další. Na realizaci vlakotramvaje se budou podílejí prý zrovna tak studenti Fakulty dopravní ČVUT.
Zelená testovací platforma
Vozidlo je vybaveno trakční baterií, což mu umožňuje provoz na tratích bez trolejového vedení. Cílem projektu však není jen samotná přepravě cestujících. Generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle také zdůraznil, že LENKA má sloužit především jako „zelená testovací platforma“ pro ověřování nových technologií a komponentů vyvíjených touto společností.
„Zkušenosti z projektu by mohly otevřít odbornou debatu o budoucích provozních pravidlech, která by umožnila širší využití takzvaných vlakotramvají na regionálních tratích,“ dodal Chrdle.
Ačkoli Ministerstvo dopravy ČR i některé kraje o využití lehčích a levnějších vozidel na železnici uvažují delší dobu, projekty se často zasekávají ve fázi ekonomických studií. AŽD se rozhodlo jít cestou přímého testování v praxi.
I když provoz lehkých kolejových vozidel podléhá přísným pravidlům EU, společnost chce na trati Kopidlno – Dolní Bousov prakticky dokázat, že i upravená tramvaj může bezpečně fungovat v rámci klasické kolejní infrastruktury. Zbrusu nová vlakotramvaj nyní projde svými prvními zkušebními jízdami.