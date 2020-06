Vlakem z Prahy na Jadran. Regiojet chystá přímý spoj s Rijekou

Soukromý dopravce RegioJet chystá od 30. června přímý vlak z Prahy přes Brno do chorvatské Rijeky. Jezdit by měl nejméně třikrát týdně. V provozu má být do poloviny září a z Rijeky by navazovaly na příjezd vlaku autobusy, které by české turisty rozvážely do jednotlivých letovisek na pobřeží Jadranu.