Návrat Vindobony a více vlaků kvůli slevám. Železnici čekají od prosince změny

Co je nového v jízdním řádu Vnitrostátní doprava Čtyřikrát denně bude jezdit nový přímý rychlík Lužnice z Prahy do Třeboně a Českých Velenic. Rychlíky z Klatov do Prahy pojedou o 15 minut rychleji. Posíleny budou počty spojů z Prahy do Ústí nad Labem a Děčína. Častěji budou jezdit rychlíky Rožmberk mezi Brnem, Jihlavou a Českými Budějovicemi. Mezistátní doprava Bude obnoven provoz expresu Vindobona z Berlína přes Prahu, Brno a Vídeň do Štýrského Hradce. Porta Moravica propojí polskou Přemyšl se severní a jižní Moravou a bude pokračovat do Vídně a Štýrského Hradce. Pramen: ČD