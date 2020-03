Stop vlakům a autobusům do zahraničí. Letadla smí přistávat jen v Praze

České dráhy ruší své mezinárodní spoje. Vlaky budou jezdit jen do páteční půlnoci, poté se budou ve hraničních stanicích otáčet zpět. Všechny mezinárodní jízdenky mohou cestující bezplatně vracet, uvedl dopravce na Twitteru.

Vlakový a autobusový dopravce RegioJet vypraví poslední spoje v pátek tak, aby se do České republiky stihly ještě před půlnocí vrátit. Zároveň také zastavil prodej jízdenek na takovéto spoje až do pátého dubna. „Cestujícím, kteří mají rezervace na spoje s odjezdy v termínu do 5. 4. 2020, budou automaticky vráceny peníze za jízdenky bez stornovacího poplatku,“ řekl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Společnosti Arriva se nařízení vlády kvůli koronaviru nedotkne. „Naše linka do slovenské Nitry je pozastavená, jsme tak jen vnitrostátní dopravce,“ řekl mluvčí dopravce Martin Farář.

Autobusový dopravce Flixbus je připravený provoz mezinárodních spojů pozastavit. „Cestující proaktivně informujeme v případě, že se změny dotknou jejich plánované cesty,“ vzkázala mluvčí firmy Martina Čmielová.

Dopravce Leo Express zaznamenal v souvislosti s koronavirem sníženou poptávku po cestování. „Toto opatření ji sníží ještě více. Vzhledem k ekonomickým dopadům budeme s vládou jednat o možných kompenzacích. Omezení se aktuálně týká vlakových spojů do Polska a na Slovensko a autobusových spojů do Rakouska, na Slovensko a Ukrajinu,“ okomentoval situaci mluvčí Emil Sedlařík.

Leo Express provozuje také vnitrostátní linky mezi Prahou, Ostravskem a na Orlicku, těch se omezení netýká.

Dopravci musí provoz přerušit kvůli nařízení vlády. „Zakazuje se silničním a železničním dopravcům přeprava cestujících přes hranice České republiky. Všichni letečtí dopravci musí využívat pouze letiště Václava Havla Praha,“ uvedl mluvčí resortu dopravy František Jemelka.

Češi, kteří jsou v současnosti v zahraničí, se do České republiky vrátit mohou. Po návratu musí nastoupit do 14denní karantény.