Renesance vlaků v Česku. V přepravených kilometrech porážejí autobusy

O autobusovou dopravu zájem opadá a vlaky zažívají renesanci. Znát to bylo zejména ve třetím loňském čtvrtletí. Do autobusů se stále prodá bezmála dvakrát tolik jízdenek než do vlaků, kolejová doprava však výrazně boduje v jiném ukazateli – v tom, který zohledňuje ujetou vzdálenost a měří se v osobokilometrech.