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Virgin může provozovat vlaky pod Lamanšským průlivem. Chce konkurovat Eurostaru

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  10:22
Cestující procházejí kolem vlaku společnosti Virgin Trains East Coast. (16....

Cestující procházejí kolem vlaku společnosti Virgin Trains East Coast. (16. května 2018) | foto: Profimedia.cz

Vlak společnosti Eurostar.
Vlak společnosti Virgin East Coast (6. února 2018)
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Bannery společnosti Virgin Trains na nádraží St Pancras v Londýně. Společnost...
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Britská společnost Virgin bude od roku 2030 provozovat nové vlakové spoje tunelem pod Lamanšským průlivem. Od regulátora získala povolení k přístupu na tamní železniční síť. Firma se tak přiblížila ke spuštění služby, která bude konkurovat Eurostaru. Ten má nyní na této trase monopol na osobní železniční dopravu.

O věci informoval britský úřad pro regulaci železniční dopravy ORR. Povolení podle něj umožňuje společnosti Virgin Trains od 1. října 2030 do konce roku 2040 provozovat až 20 denních párů vlaků mezi Londýnem a Paříží, Bruselem a Amsterodamem.

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Společnosti Virgin založil britský podnikatel Richard Branson. Firma slibuje zásadně proměnit vlakovou dopravu mezi Británií a kontinentem tím, že naruší monopol Eurostaru. Ten provozuje železniční spojení tunelem od jeho spuštění v roce 1994. Loni přepravil rekordních 20 milionů cestujících. Čelí ale kritice kvůli vysokým cenám a nespolehlivosti.

„Je to důležitý a další krok k zavedení konkurence a růstu na trhu mezinárodních železničních služeb,“ uvedl zástupce ředitele ORR Martin Jones. „I když je třeba ještě učinit další práci, podporujeme společnost Virgin a celé odvětví v rozšiřování mezinárodních služeb,“ dodal.

Padesát procent kapacity

Než bude moci Virgin zahájit provoz, musí ještě pořídit vlakové soupravy pro danou trasu, získat přístup k dalším železničním sítím a bezpečnostní schválení od britských a evropských orgánů.

Loni získala firma přístup do železničního depa Temple Mills International, kde bude provádět údržbu a parkovat vlaky. To je pro provozovatele zásadní podmínka k zahájení provozu.

Temple Mills ve východním Londýně je jediným depem v Británii, které je schopné pojmout větší soupravy používané v kontinentální Evropě. Napojeno je na trať vedoucí Eurotunelem.

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Tunel pod Lamanšským průlivem se teď využívá jen asi z 50 procent své kapacity. Předchozí konkurenční nabídky na zavedení nové služby na této trase ale narazily na překážky, jako jsou regulační předpisy a omezená kapacita stanic. Cestující doufají, že otevření trasy konkurenci sníží ceny jízdenek, které jsou často dražší než letenky z Paříže do Londýna.

Několik dalších společností oznámilo plány na zavedení konkurenčních služeb Eurotunelem. Je mezi nimi italská firma Trenitalia, která doufá, že se jí podaří zahájit konkurenční provoz do roku 2029.

V Eurotunelu fungují tři hlavní přepravní služby. LeShuttle převáží osobní automobily, motocykly, karavany a autobusy s cestujícími mezi terminály ve Folkestone a Calais.

Služba LeShuttle Freight přepravuje kamiony. Třetím typem jsou vysokorychlostní vlaky Eurostar spojující Londýn s Paříží, Bruselem a s Amsterdamem. Cesta z Londýna do Paříže trvá přibližně dvě a čtvrt hodiny.

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