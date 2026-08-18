O věci informoval britský úřad pro regulaci železniční dopravy ORR. Povolení podle něj umožňuje společnosti Virgin Trains od 1. října 2030 do konce roku 2040 provozovat až 20 denních párů vlaků mezi Londýnem a Paříží, Bruselem a Amsterodamem.
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Je čas ukončit třicetiletý monopol. O spoje pod Kanálem se hlásí Bransonovy rychlíky
Společnosti Virgin založil britský podnikatel Richard Branson. Firma slibuje zásadně proměnit vlakovou dopravu mezi Británií a kontinentem tím, že naruší monopol Eurostaru. Ten provozuje železniční spojení tunelem od jeho spuštění v roce 1994. Loni přepravil rekordních 20 milionů cestujících. Čelí ale kritice kvůli vysokým cenám a nespolehlivosti.
„Je to důležitý a další krok k zavedení konkurence a růstu na trhu mezinárodních železničních služeb,“ uvedl zástupce ředitele ORR Martin Jones. „I když je třeba ještě učinit další práci, podporujeme společnost Virgin a celé odvětví v rozšiřování mezinárodních služeb,“ dodal.
Padesát procent kapacity
Než bude moci Virgin zahájit provoz, musí ještě pořídit vlakové soupravy pro danou trasu, získat přístup k dalším železničním sítím a bezpečnostní schválení od britských a evropských orgánů.
Loni získala firma přístup do železničního depa Temple Mills International, kde bude provádět údržbu a parkovat vlaky. To je pro provozovatele zásadní podmínka k zahájení provozu.
Temple Mills ve východním Londýně je jediným depem v Británii, které je schopné pojmout větší soupravy používané v kontinentální Evropě. Napojeno je na trať vedoucí Eurotunelem.
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Tunel pod Lamanšským průlivem se teď využívá jen asi z 50 procent své kapacity. Předchozí konkurenční nabídky na zavedení nové služby na této trase ale narazily na překážky, jako jsou regulační předpisy a omezená kapacita stanic. Cestující doufají, že otevření trasy konkurenci sníží ceny jízdenek, které jsou často dražší než letenky z Paříže do Londýna.
Několik dalších společností oznámilo plány na zavedení konkurenčních služeb Eurotunelem. Je mezi nimi italská firma Trenitalia, která doufá, že se jí podaří zahájit konkurenční provoz do roku 2029.
V Eurotunelu fungují tři hlavní přepravní služby. LeShuttle převáží osobní automobily, motocykly, karavany a autobusy s cestujícími mezi terminály ve Folkestone a Calais.
Služba LeShuttle Freight přepravuje kamiony. Třetím typem jsou vysokorychlostní vlaky Eurostar spojující Londýn s Paříží, Bruselem a s Amsterdamem. Cesta z Londýna do Paříže trvá přibližně dvě a čtvrt hodiny.