Podle íránských úřadů způsobila srážka s dalším plavidlem katastrofální prasknutí trupu, což kapitána donutilo nařídit nouzovou evakuaci. Záchranné týmy zareagovaly okamžitě a bezpečně evakuovaly všech 23 členů posádky, kteří byli přepraveni na ostrov Kešm a podle zpráv jsou v dobrém zdravotním stavu. Loď směřovala do přístavu Jabal Ali v Dubaji.
Úřady pokračují ve vyšetřování příčiny srážky. Dramatický incident vzbudil pozornost, protože se odehrál ve strategicky klíčovém Hormuzském průlivu, píše portál The Times of India.
Obchodní loď Luni (IMO 9070711) se nepotopila celá, usadila se na mělkém dně v kotvišti v severní části Hormuzského průlivu. Je ponořená v prostřední části, ale jak příď, tak záď vyčnívají z vody pod ostrým úhlem.
The partially sunken bulk carrier LUNI off the coast of Iran, flying the flag of Saint Kitts and Nevis and owned by the Turkish company Lora Shipping.— Jack Straw (@JackStr42679640) July 15, 2026
According to one version, LUNI was damaged not as a result of military action but after colliding with another vessel. It began… pic.twitter.com/21p7kLaSrZ
Luni je stará 32 let, což výrazně přesahuje běžnou životnost obchodní lodi. Dosud úřady nezveřejnily žádnou oficiální zprávu o příčině potopení. Neoficiální zprávy ale naznačují, že zlomený kýl by také odpovídal silnému torpédovému útoku nebo zásahu typu „quicksink“.
Obě tyto útočné metody spočívají v detonaci velké výbušné nálože pod lodí uprostřed trupu, což trup vytlačí nahoru a rozlomí ho na dvě části. Ačkoli americké síly provádějí v oblasti Bandar Abbásu intenzivní útoky, nebyl hlášen žádný incident s použitím kinetických zbraní, který by se týkal lodi Luni.
Ve vzácných a extrémních případech se mohou nesprávně naložené nebo konstrukčně poškozené lodě rozlomit samy od sebe, avšak jen zřídka při kotvení za klidných podmínek.
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Luni byla nákladní loď postavená v roce 1994 s nosností 43 000 BRT, plující pod vlajkou Svatého Kryštofa (vlajka zařazená na černou listinu Pařížského memoranda o porozumění) a provozovaná tureckou společností Lora Shipping. „Plavidlo má za sebou dlouhou historii problémů s inspekcemi v rámci státní přístavní kontroly, přičemž jen za poslední dva roky se na ní nasčítalo více než 50 závad,“ píše lodní portál Maritime Executive.
Turecký zpravodajský portál Haber Deniz uvádí, že majiteli plavidla jsou syrští státní příslušníci, uzavřel portál.