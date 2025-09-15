Na místo k první hořící lodi okamžitě vyrazily hasičské a záchranné týmy ze stanice Yannawa spolu se speciálními jednotkami a vodními záchrannými jednotkami. „Hasiči dorazili v 18:49 a zjistili, že plavidlo je zcela v plamenech. Na palubě nebyli žádní cestující ani členové posádky, takže se mohli soustředit na hašení požáru“ oznámily úřady podle portálu Bangkok Post.
V 18:53 se oheň rozšířil z kotvící lodi na další dvě plavidla plující poblíž na řece. V 18:59 se zasahujícím jednotkám podařilo dostat požár na lodi přivázané k molu pod kontrolu. „Záchranné jednotky pokračovaly v boji s plameny na dvou lodích na řece,“ oznámila policie. Hasiči dostali požár pod kontrolu v 19:02 a zcela ho uhasili v 19:25.
Požár si nevyžádal žádné oběti, policie již vyšetřuje jeho příčinu. První zprávy naznačují poruchu elektrického systému anebo problém s motorem. Nehoda dočasně narušila říční dopravu, ale neměla vliv na turistické aktivity v blízkém zábavním parku Asiatique. Podle předběžných zpráv se lana zajišťující lodě přetrhla, což způsobilo, že se lodě během hoření dostaly do středu řeky.
Řeka Menam slouží jako klíčová dopravní tepna pro jak pro místní, tak i turisty. Úřady nyní přezkoumávají bezpečnostní protokoly pro kotvící plavidla. Námořní úřad zároveň se zavázal posílit protipožární opatření podél nábřeží, aby se předešlo budoucím incidentům, uzavřel thajský deník.
