Většina z 6000 letadel Airbus A320 může po úpravě softwaru znovu do vzduchu

Airbus v pátek leteckým společnostem nařídil, aby kvůli problému se softwarem pro řízení letu okamžitě provedly úpravu u zmíněných letadel. Airbus dnes uvedl, že aerolinkám poskytuje podporu při dokončení zbylých aktualizací, aby se všechna letadla mohla vrátit do provozu.
Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320
Důvodem k úpravě softwaru byla podle Airbusu analýza nedávného incidentu, která ukázala, že intenzivní sluneční záření může u letadel A320 změnit údaje důležité pro správné fungování řízení letu. Airbus tím podle médií odkazoval na let americké společnosti jetBlue z mexického letoviska Cancún do amerického Newarku. Letadlo muselo 30. října po prudkém poklesu letové hladiny nouzově přistát v Tampě na Floridě.
Incident přiměl americký Federální úřad pro letectví (FAA) zahájit vyšetřování. Na palubu po přistání vstoupili zdravotníci, kteří vyšetřili cestující a členy posádky. Podle médií následně převezli 15 až 20 lidí s lehkými zraněními do místních nemocnic.