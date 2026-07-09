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Češi častěji jezdí vlaky i MHD. Jednomu druhu veřejné dopravy se ale více vyhýbají

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  9:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Počet cestujících ve většině druhů veřejné dopravy v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl. Více cestujících zaznamenala železniční doprava, městská hromadná doprava i letiště. Pokles zaznamenala pouze autobusová doprava. Vyplývá to z předběžných statistik zveřejněných ministerstvem dopravy.

Autobusy přepravily v prvním čtvrtletí 100,46 milionu cestujících, meziročně o 1,65 milionu méně. Z toho 92,4 milionu připadlo na linkovou dopravu, zbytek na nepravidelnou dopravu. Průměrná přepravní vzdálenost vzrostla na 24,26 kilometru z loňských 23,48 kilometru. Za celý rok 2025 autobusy přepravily 349,13 milionu cestujících a průměrná vzdálenost byla 29,46 kilometru.

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Generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř bere předběžná data s rezervou, protože v minulosti byla následně upravována. Pokles u vnitrostátní linkové dopravy podle něj nemá jednoznačné vysvětlení. Naopak v mezinárodní linkové i zájezdové dopravě statistiky podle něj ukazují růst počtu cestujících i objemu přepravy, což může souviset s rozšířením nabídky dopravců, vyšší poptávkou po cestování i vyššími cenami letenek.

Doprava naráží na své limity

Vlaky v prvním čtvrtletí přepravily 47,29 milionu cestujících, meziročně téměř o 2,63 milionu více. Průměrná přepravní vzdálenost činila 52,97 kilometru, zatímco loni ve stejném období 53,2 kilometru. Za celý rok 2025 železnice přepravila 192,22 milionu cestujících, průměrná vzdálenost byla 57,3 kilometru. Počet přepravených cestujících se loni přiblížil úrovni před pandemií covidu-19, kdy v roce 2019 využilo železnici 193,84 milionu cestujících.

Podle výkonného ředitele Svazu osobních železničních dopravců (SVOD Bohemia) Petra Moravce pomalý návrat počtu cestujících na předcovidovou úroveň ovlivňuje mimo jiné konkurence individuální automobilové dopravy a kapacita železniční infrastruktury. Ta se podle Moravce v posledních letech nenavyšuje a spíše vyčerpává.

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Za oblast s největším růstovým potenciálem označil regionální, příměstskou a městskou železniční dopravu ve velkých aglomeracích. Další růst podle něj bude záviset především na zvýšení kapacity železniční sítě. Kvůli přetíženosti podle Moravce vlaky v některých úsecích nejezdí rychlostí, kterou by mohly. „Kapacita není způsobena jen malým počtem kolejí, ale také zastaralou konstrukcí staničních zhlaví v nejvytíženějších uzlech,“ sdělil.

Snaha udržet úroveň

Městská hromadná doprava přepravila v prvním čtvrtletí 504,72 milionu cestujících, meziročně o 11,7 milionu více. Nejvíce cestujících využilo autobusy (181,37 milionu), následovaly tramvaje (178,04 milionu), pražské metro (93,6 milionu) a trolejbusy (51,71 milionu). Meziročně poklesl počet cestujících pouze u trolejbusů.

Mluvčí Sdružení dopravních podniků ČR Linda Hailichová uvedla, že počet cestujících v MHD dlouhodobě pozvolna roste díky modernizaci vozových parků, rozšiřování infrastruktury a zjednodušování odbavení cestujících. Způsob využívání městské dopravy se podle ní od pandemie změnil a cest MHD ubylo, důvodem jsou například větší využívání práce z domova, rozvážkových služeb a sdílené mobility.

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„Veřejná doprava v ČR je jedna z nejlepších na světě. Abychom tuto úroveň udrželi, potřebujeme finance na obnovu vozových parků, které se zatím dařilo čerpat z evropských dotací. V následujících letech bude ale tato podpora výrazně nižší, proto bude zátěž v podobě investic do MHD výrazněji padat na města a jejich rozpočty,“ dodala.

Českými letišti prošlo v prvním čtvrtletí včetně přímého tranzitu 3,64 milionu cestujících. Ve stejném období loni to bylo 3,26 milionu. Z toho připadlo pouze 514 cestujících na vnitrostátní dopravu a 6 453 na přímý tranzit. Za celý loňský rok letiště odbavila rekordních 19,25 milionu cestujících, čímž překonala dosavadní maximum z roku 2019.

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